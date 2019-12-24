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İBB’den vatandaşa Kanal İstanbul çağrısı!

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Kanal İstanbul projesine itiraz için çok sayıda vatandaşın belediyeden bilgi talebinde bulunduğunu, resmi itirazın ancak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılabildiğini söyledi.

17:22 -
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İBB’den vatandaşa Kanal İstanbul çağrısı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, tartışmalı Kanal İstanbul projesi hakkında Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

VATANDAŞLAR TALEP ETTİ

Ongun, Kanal İstanbul projesine itiraz için çok sayıda vatandaşın İBB’den bilgi talebinde bulunduğunu söyledi.

RESMİ İTİRAZ İL MÜDÜRLÜKLERİNE

İBB Sözcüsü Ongun, resmi itirazın ancak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılabildiğini belirtti.

İMAMOĞLU YARIN AÇIKLAMA YAPACAK

Konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yarın açıklama yapacağının bilgisini paylaşan Ongun, “Şehrine sahip çıkan İstanbullulara teşekkürler…” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ekrem İmamoğlu, önceki dönemde İBB-Ulaştırma Bakanlığı-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan ve mahkemelik olan ‘Kanal İstanbul işbirliği protokolü’nden çekildiklerini açıklamıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Twitter
Son güncelleme: 17:27 24.12.2019
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