İl Seçim Kurulu’ndan Çalkaya kararı!

CHP’li Balçova Belediye Başkanı ve başkan adayı Mehmet Ali Çalkaya’nın, adaylığına yönelik itiraz, İl Seçim Kurulu’nda görüşüldü. İlçe seçim kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan ve 11 ay 20 gün hapis cezası alan Çalkaya’dan, istediği ‘Memnu hakları iadesi’ belgesine itiraz edildi.

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Çalkaya’nın itirazı değerlendiren İl Seçim Kurulu, kararını verdi. Kurul, memnu haklarının iadesi belgesini gerektirecek bir durumunun bulunmadığı konusunda karar kıldı. DHA