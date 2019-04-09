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Son dakika: İstanbul’da seçim sonuçlarında son durum: İlk sandık sayıldı, AKP’nin oyu azaldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'da 31 ilçede AKP'nin yeniden sayım talebini reddetti. YSK, yaklaşık 14 saat süren toplantıda 21 ilçedeki 51 sandıktaki oyların tamamının yeniden sayılmasına karar verdi

08:35 -
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Son dakika: İstanbul’da seçim sonuçlarında son durum: İlk sandık sayıldı, AKP’nin oyu azaldı

YSK, 14 saatlik toplantının ardından AKP'nin talebinin reddedilmesine karar verdi. Kararı AKP'nin YSK Temsilcisi Recep Özel açıkladı. Özel, ‘Seçim kurulunun yerleşmiş içtihatları var. Bu içtihatlara bağlı kalarak sayım talebimiz haklı bulundu ve 51 sandıkta sayım kararı alındı. Diğer taleplerimiz ise reddedildi ama bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. 51 sandıkta bütün oylar sayılacak. İstanbul’da 31 ilçede yeniden sayım talebimiz ise reddedildi’ dedi

YSK'nın vermiş olduğu karar uyarınca ilk saydık sayıldı. Avcılar'daki 1017 numaralı sandık sayımına göre AKP'nin oyu 1 azaldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PM Üyesi ve İzmir milletvekili Mehmet Ali çelebi, ‘YSK kararındaki 51 Sandığın ilki sayıldı. Avcılar'daki 1017 numaralı sandık. AKP'nin oyu 1 azaldı’ dedi

Son güncelleme: android-time 08:37 09.04.2019
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