İmamoğlu Budapeşte için de ümit kaynağı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretleri devam ediyor. Sosyal Demokrat Parti Budapeşte Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gergely Karacsony ile Portekiz Ankara Büyükelçisi Paula Leal da Silva Başkan İmamoğlu'nu Saraçhane'deki Başkanlık Binası'nda ziyaret etti.

KARACSONY: ÜMİT KAYNAĞI OLDUNUZ

İstanbul seçimlerinin Macaristan halkı tarafından yakından takip edildiğini belirten Budapeşte Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gergely Karacsony, “İstanbul'daki başarınız Macar halkında, Budapeşte'de de büyük etki yarattı, insanlarımız çok etkilendi. İstanbul'daki değişim Budapeşte için de ümit kaynağı oldu. İstanbul'da ciddi bir değişim imkanı varsa Budapeşte için de bir değişim imkânı var” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: KUTSAL BİR GÖREVE ADAYSINIZ

Başkan İmamoğlu da Karacsony'e daha önce İstanbul'a gelip gelmediğini sorarak, “İnşallah bundan sonra daha sık gelirsiniz” dedi.

PORTEKİZ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DA SİLVA TEBRİK ETTİ

Başkan İmamoğlu öğleden sonra da, kendisini tebrik ziyaretine gelen Portekiz Büyükelçisi Paula Leal da Silva ile bir araya geldi. Da Silva kendilerini kabul ettikleri için İmamoğlu'na teşekkür ederek, İBB Başkanlığı görevinde başarılar diledi.