İmamoğlu, önce festival ateşini yaktı sonra halay çekti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu yıl 20’ncisi düzenlenen Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin açılış törenine katıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün ev sahipliğinde, “Sevgi Birbirimize, Barış Hepimize” sloganıyla gerçekleşen törende, İmamoğlu ile birlikte CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve usta sanatçı Müjdat Gezen de hazır bulundu. Kemal Sunal Amfi Tiyatro’yu dolduran binlerce sanatsever, İBB Başkanı İmamoğlu’na yoğun ilgi gösterdi.

Törende ilk konuşmayı Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün yaptı. İlk yılında 7 ülkenin katıldığı festivali, yaşanan zorluklara rağmen 20’nci senesinde 71 ülkeden katılımcıyla gerçekleştirmeyi başardıklarını vurgulayan Akgün, İmamoğlu’ndan önümüzdeki sene için destek istedi.

“ENERJİSİ YÜKSEK BİR TOPLUM İSTİYORUZ”

Akgün’ün ardından mikrofonu alan İmamoğlu, çocukların arasında yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Kültür, sanat, müzik gerçekten hayatın çok değerli damarları. Sanata ve kültüre önem verdik. Kol kola bir duygu yaratıyor topluma. Barışı ve huzuru getiriyor. Kol kola olmayı sağlıyor. Barıştan uzak olan sanattan da uzak, sanattan uzak olan barıştan da uzak. Böyle bir ortamı biz istemiyoruz. Biz, kültürle, sanatla, sevgi, saygı, barış içerisinde bir toplum istiyoruz. Kasvetli bir toplum istemiyoruz. Enerjisi yüksek bir toplum istiyoruz. Pırıl pırıl çocuklarımıza da enerji dolu güzel bir ülke ve şehir hediye etmek istiyoruz. Bunun için çalışacağız. Artık az laf, çok iş zamanı” ifadelerini kullandı.

“BU FESTİVAL ARTIK İSTANBUL’UN DA FESTİVALİDİR”

“Belediye başkanımız Hasan Akgün’ün misafiri olmaktan, Büyükçekmece’den bütün dünyaya barışı ve sevgiyi, bu güzel topraklardan onlarca yıl önce, yaklaşık 100 yıl önce, ‘Yurtta barış, dünyada barış’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkesinden selam gönderiyoruz” diyerek, “Artık bu yıl itibariyle, Büyükçekmece Festivali hem Büyükçekmece’nin hem de İstanbul’un festivali olmuştur. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.



