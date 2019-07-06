İmamoğlu pazartesi günü İBB’nin mali tablosunu sunacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece'deki bir otelde İBB CHP grubu meclis üyeleri ile buluştu.Meclis üyelerinin 2 günlük çalıştayının açılışına katılan İmamoğlu gazetecilerin sorularını da yanıtladı. İmamoğlu çalıştayın gündemine ilişkin “İBB'nin CHP Meclis Grubu ile il başkanlığımızın düzenlediği hem dayanışma hem yeni dönem ile ilgili konuşmalar yapılacak bir toplantı düzenleniyor. Güzel oldu. Aslında çok verimli oluyor hele hele başlangıçta. Meclis üyesi arkadaşlarımla çok önemli bir dönem olduğunu alışılmış bir döneme benzemeyeceğini ve İstanbul'un öncelikli çok konuları olduğunu bu manada seferberlik döneminin ruhuna hepimizin hazır olması gerektiğini kendileri ile paylaştım. Gerçekten siyaset üstü bir dil ile bu sürecin yönetilmesi gerektiğini hepimizin ruhen hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlattım. Arkadaşlarımın da bu ruha ve bu döneme hazır olduklarını hissediyorum, görüyorum. Bu anlayışla burada iki gün boyunca bir çalıştay yönetilecek. Pazartesi de meclisimiz var dolayısıyla tam zamanında doğru bir toplantı yapılmakta. Ben de önerilerimi uzun uzun kendileri ile paylaştım” dedi.

2 GÜN MECLİS TOPLANTISI

Meclisin işleyişinde bazı değişiklikler olacağını belirten İmamoğlu, toplantı gün sayısının düşürüleceğini söyledi. İmamoğlu, “Haftanın 5 günü boyunca oturumların olması, saatlerinin kayması beni mutsuz ediyor. Bunu meclisteki arkadaşlarımla da konuşacağım. Pazartesi günü tüm meclise söyleyeceğim. İBB gündemini yoğun bir çalışma ile iki günde toparlayabileceğimizi düşünüyorum. Çok önemli bir şey olur üçüncü gün olur. Ama iki günü hedeflemek lazım. İBB'nin bu toplantısında bu revizyon biraz tartışılabilir. Ağustos ayında meclis tatil. Eylül meclisinde biz İBB meclislerinin iki günde maksimim çok önemli bir husus varsa 3. gün eklenebilir. Bitirip İstanbul'un konularına yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Zaten komisyonlar ay boyunca çalışıyorlar zaten. Meclis bu işin netice yeri, günü uzun tutarız sabah erken başlarız. Daha verimli olacağını düşünüyorum” dedi.

MALİ TABLOYU ANLATACAK

Meclis gündemine ulaşım indirimlerini taşıyacaklarını ifade eden İmamoğlu, 4 yaşa kadar çocukları olan annelere ve 6-12 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz ulaşım hakkı için adım atacaklarını açıkladı. İmamoğlu “Bunları gündeme getirip komisyon üzerinden tartışmaları yapılıp hızlıca karar bağlanmasını istiyoruz” diye konuştu. İmamoğlu, İBB'nin ekonomik durumunu da meclis üyeleri ile paylaşacağını bu konuda bir sunum yapacağını da söyledi.

SİNAN MEYDAN'A TEŞEKKÜR

Makam odasında asılı olan Atatürk tablosundaki vatandaşın Fethullan Gülen'in dedesi olduğuna ilişkin iddiaya da İmamoğlu şu yanıtı verdi: “Ben bir afet anı olduğunu biliyordum benim de bir yanlışım varmış. Benim de bir yanıtım var ama ama o işi yazan daha doğrusu uyduran gazeteci arkadaşımıza Sinan Meydan güzel bir cevap verdi. O fotoğrafın Tokat'ta bir seyahat esnasından bir köylünün derdini Ata'mıza anlattığı bir fotoğraf olduğunu, devlet arşivinde de kayıt numarası nerede çekildiğinin belli olduğunu aktardı. Sinan Meydan'a da buradan teşekkür ediyorum.”

HASAT ŞENLİĞİNDE BİÇERDÖVER KULLANDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalıştay öncesinde de Büyükçekmece’nin Güzelce Köyü’nde düzenlenen hasat şenliğine katıldı.

Biçerdövere binip, buğday biçen İmamoğlu, ”İstanbul, tarımıyla da bereketli. Umarım İstanbul’un her köyü, farklı ürünleriyle öne çıkar. Çocuklarımızın, gençlerimizin tarımın kıymetini öğrendiği bir İstanbul olur” dedi. İmamoğlu’na, şenlikte, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün eşlik etti. Biçerdövere binen İmamoğlu, ilk ürün buğday hasatını araç üzerinden izledi. Köylülerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.