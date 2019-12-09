İmamoğlu’ndan Bakan’a ‘Kanal İstanbul’ yanıtı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2020 yılı bütçe görüşmesinin yapılacağı İBB Meclisi Aralık ayı oturumlarının ilk bileşimi öncesinde parti gruplarını ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

MHP, İYİ Parti, CHP gruplarını ziyaret eden İmamoğlu'nun AKP grubunu ziyaret etmemesi dikkat çekti.

Ziyaretler sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, AKP grubunu neden ziyaret edemediğini açıklayarak “AKP'den de randevu istedik ancak bugün grup toplantılarını kendi il binalarında yapacaklarını ifade ettiler. Ancak meclise yetişeceklerini söyledikleri için uğrayamadık ama aynı fikirlerimi meclis kürsüsünden de yine AKP'li meclis üyelerine de ifade edeceğim” dedi.

“BAKANI BİR İMZA KURTARACAKSA….”

İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Kanal İstanbul projesine ilişkin bakanlıklar ile İBB arasında imzalanmış işbirliği protokolleri bulunduğuna ilişkin açıklamasına da tepki gösterdi.

İmamoğlu, “2012, 2014, 2015, 2016 hatta 2018'de de o dönemin yetkilileri ile aralarında yapılmış protokoller var kurum içinde. Ama protokol deyince sayın bakan zannedersiniz ki ‘imzayı attık iş bitti.' Eğer sayın bakanı bir imza kurtaracaksa ya da İstanbul bir imza mahvedecekse hiç kusura bakmasın yani bu konuda da araştırma yapmamış. Sayın bakanı hep uyarıyorum araştırarak ve süreci derinlemesine analiz ederek beyanatta bulunması konusunda. Yine uyarımı yapmış olayım. Ama ne yazık ki talihsiz bir açıklama” dedi.

HALK İPTAL ETTİ

23 Haziran 2019'da geçmişe dönük bu ve bu tür bütün anlaşmaların halk tarafından iptal edilmiş olduğunu vurgulayan İmamoğlu şunları söyledi:

“Yeni bir dönem başladı. Yani sesini çıkarmayan ilgilenilmeyen değil yeni bir dönem başladı. O bakımdan biz 2019 23 Haziran itibari ile İstanbul'un konularına başka bir özde bakıyoruz. Toplumun faydasını mı, bu şehrin faydasına mı? O gözle baktığımızda da Kanal İstanbul ile ilgili fikrimiz nettir. Bu netliğimizi sayın bakan 16 milyon insan nezdinde hala hissedememiş diye anlıyorum. Anlayacaktır. Hiçbir hukuki geçerliliği olmayan anlaşmalar. ‘Şu planını sizin Bimtaş şirketiniz yapsın. Şu plan sürecini kurumunuzun şu birimi tamamlasın' diye karşılıklı protokoller var. Onlar öyle bağlayıcılığı ve geçerliliği olan işler değildir. Bakanlık yazar ama o tebliği alan ve yorumlayan buradaki kurumlar var. Arkadaşlarım zaten gerekli cevapları yazacaklar. Niçin geçersiz olduğu ya da hangi işlemin yapılması gerektiği konusunda. Ki altını çiziyorum bakın bu tür meseleler protokol ile olmaz. Yani sanki İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bir yeri sattık Bakanlık da aldı iş bitti. Böyle bir şey değil ki 16 milyon insanın yaşamından bahsediyoruz. Yani bu şehri tehdit eden unsurlardan bahsediyoruz. Yine söylüyorum. İçeriği boş, talihsiz bir Ulaştırma Bakanı açıklaması daha.”

İLGİLİ HABER İmamoğlu'nun 'cinayet' dediği 'Kanal İstanbul'la ilgili Bakan'dan dikkat çeken açıklama

“OLAYA SIĞ BAKMIYORUZ”

İmamoğlu, İBB'nin 2020 yılı için açtığı personel servisi ihalesine en uygun teklifi veren firmanın yıllardır büyükşehir belediyesinden ihaleler alan Albayrak grubuna ait şirket olması ile ilgili de ilk kez konuştu. Değerlendirme aşamasındaki ihalenin sonuçlanıp sonuçlanmadığına ilişkin soru üzerine İmamoğlu “Henüz sonuçlanmadı bildiğim kadarıyla. Araştırıyor arkadaşlarım, inceliyorlar. Tabi ben geçmişte ihaleyi o aldı, şimdi o alıyor gibi olaya sığ bakmaksınız, olaya şöyle bakıyoruz: Haksızlık ya da usulsüzlük var mı? Ya da orda yine bir haksız rekabet oluşmuş mu? Onu inceleyin dedim arkadaşlarıma. Onu inceliyoruz” yanıtını verdi.

“BU MAKAMA KİN DUYMAK İÇİN GELMEDİK”

İhaleye teklif veren şirketin içinde bulunduğu Albayrak grubuna ait yayın organlarında kendisi hakkında ağır ithamların yer aldığı haber ve yazıların hatırlatılması üzerine İmamoğlu “Dediğim gibi ben bir belediye başkanı olarak isimlerle şahıslarla ilgilenmiyorum. İlgileri devam ediyor görüyorum. Ama ben ilgilenmiyorum o tarafla. Onların ilgileri bize devam ediyor. Biz bir çok insana ve bir çok kuruma ahlaklı davranış konusunda da ders vermek zorundayız. Çünkü ülkenin iyi örnekleri görmesi lazım. Biz bu makamlara kin duymak için gelmedik, nefret duymak için gelmedik. Adaletli bir süreci yönetmek için geldik. O anlamada da yolumuza devam ediyoruz. Ama yine de bir haksız rekabet oluşmuşsa bunu inceleyin analiz edin talimatını verdim. O gözle bakın dedim. Ama günün sonunda biri hak etmişse ondan sonra da sıkı bir denetimle işini yapacak. Sıkı denetim ona ait bir sıkı denetim değil. Herkes için aynı şey geçerli” diye konuştu.