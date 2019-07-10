İmamoğlu’nun Anıtkabir davetine AKP’den ses yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski İBB sekreteri Tuğrul Erkin'in Süleymaniye Camii'ndeki cenaze namazını katıldı. Cenaze öncesinde Saraçhane'deki Reşat Nuri Güntekin Tiyatro Sahnesi'ne ve Saraçhane Tıp Merkezi'ni ziyaret eden İmamoğlu Süleymaniye Camii'ne yürüyerek gitti. İmamoğlu, Saraçhane Tıp Merkezi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 12 Temmuz Cuma günü Anıtkabir'e İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla kurumsal bir ziyaret gerçekleştirecek olan Ekrem İmamoğlu'na, meclis üyelerinin ve 39 belediye başkanının tamamına yapılan Anıtkabir ziyareti daveti soruldu. İmamoğlu “Davetimizi 39 ilçe belediye başkanına yapıldı. Ve meclis üyelerinin tamamına yapıldı. Özellikle protokol saat diliminde Anıtkabir’de izinlerimiz alındı. Şu an CHP ve İYİ Parti grubu dışında bildiğim kadarıyla bize katılım konusunda ulaşan bilgi yok. Yani biz Cuma günü sabah oradayız. Çağrımızı, davetimizi yaptık. Tabii, gelip gelmemek diğer meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanlarının tercihi. Kurumsal bir başlangıç için orada olacağız. Seçilmişlerle beraber Atamızın huzurunda, ülkemize, maneviyatıyla beraber bir söz vereceğiz. Her kurumun yapmak istediği gibi, Cumhurbaşkanlığından tutun, Meclis başkanlığına ya da siyasi partilere, İBB de Türkiye’nin en büyük kurumlarından bir tanesidir. Dolayısıyla gidip bu kurumsal ziyareti yapacağız. Diğerlerinin de katılıp katılmayacağını da o gün netleştirmiş olacağız. Ama şu zamana kadar bize bir geri dönüş yapılamadı” dedi.

BENİM İLÇEME İBB BAŞKANI HİÇ GELMEDİ

Pazartesi günü Yenikapı’daki yemeğe AKP'li belediye başkanlarının katılmamasının hatırlatılması üzerine İmamoğlu, “Yani durum değişir. Biz birçok geleneği, birçok buluşmayı, hizmetle ilgili bu şekli, bu aya dönük değil. 5 yıl boyunca aynı şeyi yapacağız. 5 yıl boyunca davet edeceğiz. 5 yıl boyunca gittiğimiz her ilçede belediye başkanını, gittiğimiz sokağa, mahalleye çağıracağız. Gelip gelmemek kendi tercihleri. Eşlik edip etmemek kendi tercihleri. Ben olsam giderdim. Benim dönemimde, benim ilçeme Büyükşehir Belediye Başkanı hiç gelmedi. Hiç beni aramadı. Ve ben buna çok üzülüyordum. Sadece bir 15 Temmuz ile ilgili bir gece töreni yapıldı. O da Esenyurt- Beylikdüzü arasında. Bir tek oraya çağrıldım. Oraya da gittim. Onun dışında hiç gelinmedi, hiç çağrılmadım. Ama ben bunu bir başka belediye başkanına yaşatmayacağım. Tersini yaşatmak istiyorlarsa vatandaş, onun hesabını sorar. Onun için benim önerim, bir arada iş üretmek ve çalışmak” dedi.

“EL FRENLERİ GÖRÜYORUZ”

İBB'nin mali durumunun ne kadar zamanda düzelebileceğine ilişkin soru üzerine İmamoğlu “Bu çok basit, hemen hızlıca yol alabileceğiniz bir takvim değil. Elbette kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız olacak. Esas olan ilk başta israfı engelleyen ve tasarrufu önceleyen, yanı sıra gelirleri arttıran bir ekonomik düzen. 10 gün içinde tespitlerle beraber mali tabloyu size sunma şansımız yok. İBB’ye bütünüyle baktığımızda konuştuğumuz bütçe aslında İBB’nin kurumsal bütçesi. Bir de iştiraklerinin bütçesi var. Onlara henüz hakim değiliz. Henüz genel kurullar yapılmadı. Çağrılarımız var. Orada da bir kısım el frenleri görüyoruz” dedi.

İSTİFA ÇAĞRISINI YİNELEDİ

İştirak şirketleri ile toplantılar yapacaklarını belirten İmamoğlu, “Hızlı bir şekilde genel kurul yapılıp oraya da ekip arkadaşlarımızla girdikten sonra bütçeyi netleştirme şansımız olacak. Umuyorum hızla hareket edeceğiz. İstifa eden genel sekreter ve yardımcılarının iştiraklerde görevleri var. Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz? İnsanlar İştiraklerdeki yönetimden de İBB yönetiminden de bize hesap soracak. Şu an itibariyle bizim hızlıca iştiraklere hakim olmamız lazım. Umuyorum yanlışlarından dönerler” diye konuştu.

YASAL SÜREÇ İŞLETİLİR

İmamoğlu, iştiraklerin başındaki görevlilerin istifa etmekte direnmeleri halinde birtakım yasal uygulamalara başvuracaklarını ifade ederek “İmkanlar var. Onları devreye sokacağız. Yasal süreleri göze alırsak 40-45 günü buluyor. Biz İstanbul’un ve iştiraklerin o kadar zaman kaybına asla tahammülü olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla hızlıca bütün yönetimi ele almamız gerekiyor” dedi.

İştirak şirketleri ve Medya A.Ş.'nin israf kalemleri ile ilgili soru üzerine İmamoğlu “Büyük bütçelerle kar oranı çok düşük kalıyor. Bazıları da hizmetlerinde elde ettiği o bütçe rakamlarıyla i bence yeterince hizmet etmiyor. Bütünüyle bunları revize edeceğiz. Bizim derdimiz şu İstanbullunun parasını ama şirketler üzerinden ama kurum üzerinden en sağlıklı, en verimli kullanmak, öncelemek. Yani gerçekten büyük rakamlar büyük bütçeler var. Bu bütçeler sağlıklı kullanıldığında İstanbul'un hayatına dokunacak çok şey üretebiliriz. Derdimiz o” dedi. İmamoğlu “ekonomik amaçlı lağvedilecek şirket olacak mı?” sorusuna da “Ekonomik durumuna bakmadan bir şey diyemem. Belki aksiyonu değiştirilebilir, faaliyetleri değiştirilebilir ama şu anda kapatırız diye bir şey yok” yanıtını verdi.

CUMARTESİ MAKAM ARAÇLARI SERGİLENECEK Mİ?

Ekrem İmamoğlu, makam araçlarının Yenikapı’da sergilenmesine ilişkin ise şunları kaydetti:

“İşin içine İBB İştiraklerini katmadan bir manzara sergileyemiyorsunuz. Şu anda iştiraklerin istediğimiz sisteme dahil olma pozisyonu yok. Çünkü orada bizim tanımadığımız, bilmediğimiz diyalogdan bile kaçınan yöneticiler var. Bütün bunların değişmesi lazım ki İstanbul'un sistemini bütünüyle vatandaşa gösterelim. Araçlar nedir, ne değildir? Duyuyoruz, hemen bazı iştiraklerde araçların markası değiştirilmiş. A markası gitmiş, B markası gelmiş, tasarruf göstermek adına. Bu da iyi bir gelişme ama bizim bütünüyle durumu göstermemiz için bütün idareye sahip olmamız lazım. Hem Teftiş Kurulu'nu devreye sokarak, hem de bütün birimlerden sıkı bir rapor talebi yaptım. Geçmişe dönük, bir yıl içerisinde nasıl değişiklikler olduğunu da talep ettim. Hızlıca o rapor önümüze geldiğinde sanıyorum hazır olacağız. Ben bu Cumartesiyi arzu etmiştim. Arkadaşlarım bu Cumartesiye hazır olma konusunda zorlanıyorlar.”

İBB ÖNÜNDE 15 TEMMUZ ANMASI

15 Temmuz etkinliklerini katılıp katılmayacağının sorulması üzerine ise İmamoğlu, “15 Temmuz’da zaten İBB önünde anma töreni olacak. Ama şu anda ne valilikten ne merkezi hükümetten resmi bir program bize iletilmedi. Ama biz en fazla şehit verilen yer orası. İBB önünde anma törenimiz olacak. Onun da detaylarını yarın sunacağım size” dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın kendisine yapmayı planladığı “tebrik ziyaretini” ertelemesine ilişkin soruya İmamoğlu, “Yoğunluğundan ötürü. Başka bir ziyaret programının devreye girdiği bilgisi verildi. Kendilerine denk geldiğimizde sorarız. Ama ’16-17 Temmuz’ dendi. O tarihlerde de biz müsait değiliz. Dolayısıyla bu ikinci tarihti. Olur böyle şeyler bakalım, takip edeceğiz. Muhtemelen gelirler diye düşünüyorum” yanıtını verdi.