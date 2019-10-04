İş adamının karısını öldürme planını ‘kiralık katil’ bozdu

İddiaya göre, Nafiye Deniz A. 2005 yılında iş adamı Kadir A. ile evlendi. Maddi durumu iyi olan Nafiye Deniz A., evlilik sırasında, “Kimse kimsenin malından almayacak” sözleşmesi yaptı. İkili arasında 2008'de sorun yaşandı. Nafiye Deniz A. ayrılmak için başvuru yaptı. Ancak Kadir A. boşanmayı kabul etmedi.

KİRALIK KATİL TUTTU

İkili arasında dava devam ederken, iddiaya göre Almanya'da yaşayan Kadir A., eşini öldürtmek için köylüsü Soner D. ile anlaştı. Eşinden miras almayı planlayan Kadir A.'nın anlaştığı, Soner D. 3 arkadaşını da olaya dahil etti. Plan yapan 4 şüpheli 700 bin lira karşılığında bir kiralık katil ile anlaştı. Kiralık katil Müslüm K. cinayet için verilen adrese gitti ancak içerideki kadının farklı bir kişi olduğunu anlayınca cinayetten vazgeçti.

YANLIŞ ADRES VERDİLER

Müslüm K. olayın ardından “Bana yanlış kişiyi öldürtecektiniz” diyerek Soner D. ile tartıştı. Ardından Müslüm K. savcılığa giderek itirafçı oldu. Müslüm K. tutuklanırken, Organize Polisi devreye girdi. Düzenlenen operasyonla, cinayeti organize ettiği iddia edilen Soner D., ve H.A., T.Ç. ve K.B. adlı zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

1 MİLYON EURO İDDİASI

Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin ifadesi alınırken, Soner D.'nin iş adamı Kadir A. ile cinayet için 1 milyon Euro karşılığında anlaştığı öne sürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi. Kadir A.'nın yakalanması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.