İşkenceci baba ve işkence mağduru kızına dava!

İddianamede; baba ve kızın doktor raporlarına yer verildi. Dosyada her iki tarafın da birbirlerini yaraladıkları anlatıldı.

NE OLMUŞTU?

Taksim Tarlabaşı’nda 19 yaşındaki kızı Tuğba A.’ya şiddet uyguladığı görüntüleri ortaya çıkan baba Muzaffer A., polis ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta gözaltına alınmış çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Tuğba A.’nın emniyetteki ifadesinde, “Astım hastası olduğu, evin camını açtığı, babasının kapatmasını istediğini, kapatmayınca tartıştıklarını, babasının bir tokat attığı, tokat üzerine annesinin idrar torbasının üstüne düştüğü, idrar torbasının patladığı, babasının kirli yerin üstüne basıp sinirlendiği ve tekrar tokat attığı” dediği ortaya çıkmıştı.

“SADECE BİR TOKAT ATTIM”

Baba Muzaffer A’nın da, “Ben sadece bir tokat attım” şeklinde ifade verdiği öğrenilmişti.