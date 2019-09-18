İşsizlik sorunu bölümü kapattırdı

2018-2019 yılında 18 arkeoloji bölümü kontenjanın dolmaması nedeniyle kapandı. Toplam 2 bin 123 kontenjanın bin 820'si doldu, 303'ü ise boş kaldı. Medeniyetler beşiği ülkemiz için kritik önemdeki arkeologlar, iş bulamamaktan yakınıyor.

Arkeologlar Derneği Başkanı İlkay İvgin, Anadolu'nun bereketli toprakları ve jeopolitik konumu dolayısıyla farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirterek, bu coğrafya için arkeoloji biliminin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Aydınlık’tan Sıla Kemahlı’nın haberine göre, iş bulma kaygısı nedeniyle üniversitelerdeki arkeoloji bölümlerine ilginin azaldığını belirterek, “Bu yıl 10 civarında bölümün daha kapanacağını tahmin ediyoruz. Arkeoloji mezunlarının alımı yok. Alım olmayınca, talep de olmuyor. Kontenjanlar çok fazla. Bölümler her üniversiteye açılsın ancak kontenjanın bu kadar fazla olması sıkıntı çıkarıyor. Mesela her üniversiteye en fazla 10 öğrenci alımı yapılsa daha iyi olur” dedi.

‘KANUN UYGULANMIYOR'

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 10'uncu maddesinin ek fıkrasına göre büyükşehir belediyeleri, valilikler, belediyeler bünyesinde arkeoloji gibi meslek alanlarından uzmanların görev alacağı koruma, uygulama ve denetim büroları bulundurmak zorunda. İl özel idareleri bünyesinde ise kültür varlıklarının korunmasına yönelik rölöve, restitüsyon, restorasyon projelerini hazırlayacak ve uygulayacak proje büroları ve sertifikalı yapı ustalarını yetiştirecek eğitim birimlerinin kurulması gerekiyor. İvgin, ilgili maddenin uygulanmasını istediklerini söyledi.