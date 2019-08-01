İstanbul Havalimanı’nda taksi yolu çöktü!

Nisan ayı başında tam taşınmanın gerçekleştiği İstanbul Havalimanı’nda aradan geçen 4 aylık bir sürenin ardından taksi yollarından biri çöktü. Airporthaber’in haberine göre, Pilotların sık sık şikayetlerini dile getirmesinden sonra taksi yolunun kullanıma kapatılması kararlaştırıldı.

NOTAM’lanan taksi yolunda iş makineleri asfalt sökme çalışmalarına başladı. And Aeround adı verilen taksi yolunun kullanıma kapatılmasından sonra uçaklar pisti kat ederek pist başına yönlendirilmeye başlandı. Taksi yolundaki inşaat çalışmalarının operasyonda önemli bir aksamaya neden olup olmayacağı bilinmezken bayramda beklenen yoğun trafik öncesinde pistin bakıma alınmasının sıkıntı yaratabileceği ileri sürüldü.