İstanbul seçim sonuçları açıklandı | İlçe ilçe oy oranları

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan seçim sonuçlarının kesin olmayan sonuçları açıklandı, Ekrem İmamoğlu ikinci kez İBB Başkanı seçildi. İmamoğlu, sonuçların ardından düzenlediği basın toplantısında, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Milyonlarca oy almak, çok büyük sevgi gösterilerine mahzar olmak, iltifatlar duymak liderlerin ayağını yerden kesmemeli, aksine mahcup etmeli. Milyonlarca insana mahcup olmamak için çok çalışacağım” dedi.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

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İmamoğlu’nun oy oranını en fazla artırdığı ilçeler oyların 7 ila 10 puan arasında artış gösterdiği Adalar, Avcılar, Bakırköy, Çatalca, Silivri, Şile ve Şişli oldu. İmamoğlu, bu ilçelerden en fazla Adalar’da oyunu artırdı.

Yıldırım’ın en fazla oy kaybettiği ilçeler ise oyların 6 ila 7 puan arasında düşüş gösterdiği Adalar, Büyükçekmece, Çatalca, Şile ve Silivri olarak gerçekleşti. Yıldırım, en fazla Çatalca ve Şile’de oy kaybetti.

Ekrem İmamoğlu, en fazla oyu yüzde 83.71 ile Beşiktaş, 81.71 ile Kadıköy, 79.17 ile Bakırköy ve 73.31 ile Şişli’den aldı. Binali Yıldırım, en fazla oy oranına yüzde 65.81 ile Sultanbeyli, 61.10 ile Esenler, 57.68 ile Sultangazi ve 56.52 ile Bağcılar’da ulaştı.

İmamoğlu, önceki dönem görev yaptığı Beylikdüzü’nde 31 Mart’ta yüzde 57.50 oranında oy alırken, yenilenen seçimde oyunu yüzde 61.79’a çıkardı.

Yenilenen seçimde İstanbul’un 39 ilçesinden 28’inde İmamoğlu, 11’inde Yıldırım seçimi önde tamamladı. 31 Mart’ta Binali Yıldırım 24 ilçede seçimi önde bitirirken, bu seçimde 13 ilçede üstünlük Ekrem İmamoğlu’na geçti.

BİNALİ YILDIRIM: TEBRİK EDİYORUM

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, “Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum.” dedi.

Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, “Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum.” diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

“Bu seçim kampanyası boyunca bizimle beraber yoğun bir çalışma içine giren, elinden gelen bütün gayreti gösteren yakın çalışma arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarına, bizi dinleyen, projelerimizi, vaatlerimizi anlatma fırsatı veren İstanbulumuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Seçim demek, demokrasi demektir. Bu seçimler de Türkiye’de demokrasinin en iyi şekilde, kusursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabii ki kesin olarak daha sonra açıklanacaktır.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EKREM İMAMOĞLU’NU TEBRİK EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran Seçimlerinin sonuçlarına yönelik sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul’umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyorum. Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı’nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz. Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye’nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz” dedi.

HDP: TÜM HALKIN ORTAK UMUDU

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “İstanbul seçim sonuçlarını belirleyen HDP’nin yaklaşımı olmuştur. HDP tarafsız siyasetini koruyarak İstanbul seçim sonuçlarını aslında bir demokrasi mücadelesine çevirerek tüm halkların ortak umudu olmuştur.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonucunu partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında değerlendiren Temelli, seçimlerin demokratik zeminde yapıldığını ifade etti. Türkiye siyaseti açısından önemli bir sürecin geride bırakıldığını belirten Temelli, artık 24 Haziran ve sonrasına bakılması gerektiğini vurguladı.

Temelli, HDP seçmeninin bu seçimlerde de önemli bir inisiyatif kullandığına dikkati çekerek, “İstanbul seçim sonuçlarını belirleyen HDP’nin yaklaşımı olmuştur. HDP herhangi bir kutuplaşmış siyasete kendisini payanda etmeden, tarafsız siyasetini koruyarak, İstanbul seçim sonuçlarını aslında bir demokrasi mücadelesine çevirerek tüm halkların ortak umudu olmuştur.” diye konuştu.

BAHÇELİ: HERKES ANALİZ YAPMALI

Bahçeli, “23 Haziran seçim sonucu üzerinde herkesin teferruatlı analiz ve değerlendirme yapmasının demokrasimiz ve geleceğimiz açısından mühim ve mecburi olduğu inancındayım” dedi.

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