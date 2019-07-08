İstanbul trafiğine 7 çözüm

Dr. Suat Sarı, “İstanbul'da 2018 yılında 16.501 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası gerçekleşirken 283.810 adet kaza tespit tutanağı düzenlendi. Bu durum İstanbul'da her gün 778 kaza oluştuğunu gösteriyor. Kazalarda 441 kişi öldü. 23.158 kişi de yaralandı. Yaralananların %15' i engelli olarak hayatını sürdürüyor. Avrupa'nın hiçbir kentinde bu seviyede trafik kazası olmuyor. Ehliyetini 45 yıl önce almış bir sürücünün, hâlâ bir sağlık muayenesine tabii tutulmamış olması da kazaya davetiye çıkarıyor” dedi. Suat Sarı konuyla ilgili 7 çözüm sundu.

İşte o maddeler:

1 – İstanbul'da 6 milyon ehliyetli sürücü mevcut. Tüm sürücülere 5 yıllık süreçte İBB tarafından ücretsiz sürüş teknikleri eğitimi aldırılmalı.Sürücüler sağlık testlerinden geçirilmeli. Öncelikle, kazalara daha çok karışan hafif ticari araç sürücülerinden eğitime başlanmalı. Kazalar “Trafikte Sıfır Kaza 2024” hedef projesi ile azaltılmalı.

2 – İBB ulaşım ve trafik departmanlarında yeteri kadar Trafik ve Ulaştırma mühendisi yok. UKOME'de alınan kararlar bu bilim çerçevesinde müzakere edilmemektedir. Şehiriçi Trafik yol geometrileri ve kavşakları yeniden gözden geçirilmelidir. Bu sebeple yapılan birçok yol ve kavşak “Kentiçi yol standartlarında” yapılmadığından sorunu çözememektedir. Mevcut yollar Yol Mühendisliği ve Trafik Mühendisliği yaklaşımları ile yapılmalıdır. Bu girişimin proaktif öncüsü olarak İBB “Trafik Güvenliği Müdürlüğü” kurulmalıdır.

3 – Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'un önemli sorunlarından biri de trafik kültürünün oluşturulmamış olmasıdır. Bu sebeple yayaya saygısızlık, kırmızı ışık kural ihlali, emniyet şeridi ihlali sorunları hat safhadadır. Tüm lise ve üniversitelerde “Trafik Güvenliği Eğitimleri” organize edilmelidir. Yayaların araçlara yol verdiği değil, araçların yayalara saygı duyduğu bir trafik kültürü oluşturulmalıdır.

4 – Kentiçindeki taksi ve servis araçlarından gelen şikayetler birçok probleme neden olmaktadır. Kentiçi taksi ve servis sisteminde çalışan tüm sürücüler ilgili meslek odaları ile koordine edilerek, psikoteknik ve sağlık testlerine tabii tutularak, ücretsiz sürüş teknikleri eğitimi almalıdırlar.

5 – Kentiçi lojistiği disiplini olmaması sebebi ile kamyon, kamyonet türü araçlar günün her saati mağaza, dükkan, avm, market gibi yerlere lojistik hizmet (mal indirme ve bindirme) vererek, kentiçi trafiğini olumsuz etkilemektedir. İnşaat kamyonları da buna dahildir. Bu araçlar her türlü hizmetini 00.00-06.00 saatleri arasında bitirmelidirler. Bu sayede kentiçi ticari trafik hızı artacak kazalar azalacaktır.

6 – Günlük trafikdeki araç sayısı 2.94 mio adet, araçlı yolculuk süresi ortalama 45 dakika, tüm okul, kamu, fabrika, iş yerleri 07.30-09.30/ 17.00-19.00 saatleri arasında trafiğe katılmakta, bu ise mevcut yol ağında tıkanmalara yol açmaktadır. Bunun için fabrikalar ve mavi yakalılar saat 06.00-15.00 arası, kamu kurumları-özel sektör ve beyaz yakalılar 07.00-16.00 arası çalışmalı. İlköğretim-lise saat 08.00-17.00 arası, üniversite 09.00-18.00 arası olmalıdır.

7 – Taksilerde durak sistemi teşvik edilerek, şehrin muhtelif yerlerinde taksi park, cep sistemi oluşturulmalı. Durak sisteminin kurulumu ve denetimi, ilgili taksi işletmeciliği sivil toplum kuruluşları ile koordineli olarak yapılmalıdır. Çağrısı olmayan araçların trafikte boş gezmesi önlenmelidir. Haftanın bir günü saat 08.00-20.00 arası özel aracını kullanmayan araç sahipleri ilçelerde bulunan İspark park yerleri ve otoparklarından, aynı ay içinde ücretsiz yararlanacak. Araç sahipleri en yakın İSPARK otoparkına gelerek aracını ücretsiz park edecek ve toplu taşıtı kullanacak. İstanbul'da bulunan 2.9 mio otomobilin ne kadarının sistemi kullandığı İSPARK tarafından ölçülerek KENTDAŞLAR'a bilgi verilecek ve katılımın yükseltilmesi hedeflenecektir.

Köprüdeki bakım çileyi katladı

İkinci köprü olarak bilinen Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) 27 Haziran günü bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı. Köprüdeki çalışmalar yüzünden şerit sayısı 2'si gidiş, 2'si geliş olmak üzere 4'e düşürüldü. Zaten yoğun olan İstanbul trafiği adeta felç oldu. Normalde yarım saatte kat edilen bir yolun süresi 3 saate kadar çıktı. Her iki köprünün yanı sıra Avrasya Tüneli'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde de trafik yoğunluğu oluştu. Sürücüler bu duruma isyan etti. Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yapılacak çalışmaların 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.