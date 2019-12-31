İstanbul Üniversitesi’nden tepki çeken yemekhane kararı

İstanbul Üniversitesi, geçtiğimiz yıl 2,75 lira olan öğün ücretini 3,5 liraya çıkartarak tepki çekmişti.

Bu yıl da önce kahvaltı öğününü kaldıran sonrasında da günde indirimli 3 öğün yemek hakkını tek öğüne düşüren üniversite yönetimine, öğrenciler karşı çıktı.

Üniversite yönetimi yaptığı duyuruda, “02.01.2020 Perşembe gününden itibaren tüm yemekhanelerimizde kahvaltı hizmeti verilmeyecektir. 02.01.2020'den itibaren öğrencilerimizin indirimli yemek hakkı 1 öğünle devam edecektir. Gündüz öğrenim gören öğrencilerimiz ‘öğlen yemeklerinden', akşam öğrenim gören öğrencilerimiz ‘akşam yemeklerinden' öğrenci ücreti üzerinden faydalanabilecektir” denildi.

İKİNCİ KEZ YEMEK İSTERLERSE 18 LİRA 50 KURUŞ ÖDEYECEKLER!

İndirimli yemek hakkını gün içerisinde kullanan öğrenci ikinci kez yemek yemek isterse 18,50 lira vermek zorunda kalacak.

Sabah saatlerinde okul içinde düzenledikleri forum ile arkadaşlarını bilgilendiren öğrenciler, sonrasında da Beyazıt anakapı önünde eylem yaptı.

Ellerinde, ‘Müşteri değil öğrenciyiz’, ‘Bütçe kesintisi öğrenciye yüklenemez’, ‘Kazık değil yemek yemek istiyoruz’ yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler, yaptıkları açıklamada, okul yönetiminin bu karardan bir an önce vazgeçmesi gerektiğini belirterek, “İstanbul Üniversitesi Spor, Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı’nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamayla üç öğün indirimli olarak sunulan yemekhane hizmeti bir öğüne indirilmiş ve kahvaltı öğünü tamamen kaldırılmiştır. Alınan karardan nasıl bir kamu yararı güdüldüğü anlaşılamamaktadır” denildi.

“ÖĞRENCİLER HAYAT PAHALILIĞI İLE BOĞUŞURKEN…”

Açıklamanın devamında sene başında yemekhaneye getirilen zamlara dikkat çekilerek şurlar kaydedildi;

*Ülkemizdeki fiyatların yükselmesiyle alım gücü iyice düşmekte. Öğrenciler artan hayat pahalılığıyla boğuşmaktadır. Hal böyleyken öğrenci aleyhine düzenlenen bu yemekhane tarifesi öğrencileri ekonomik bir darboğaza sürüklemektedir.

*Kampüsler ve kutuphaneler sınav dönemlerinde dizi, film setlerine kiraya verilerek kar amacı gudulmekte, öğrencilerin eğitim hakkı engellenmektedir. Yetersiz kütüphaneler, sabunu ve peçetesi olmayan tuvaletlerin üstüne şimdi de kahvaltının kaldırılmasıyla tek öğün yemeğe mecbur ediliyoruz.

*İstanbul Üniversitesi Öğrencileri olarak bu işlemden vazgeçilmesini talep ediyoruz. Daha insani ve yaşanabilir koşullarda eğitim alabilmek için mücadelemize devam edeceğiz. Taleplerimiz yerine getirilene kadar buradayız.

“AMAÇ YEMEĞİ ÖZELLEŞTİRMEK”

Konu ile ilgili görüşünü aldığımız Cihan Soysal isimli İletişim Fakültesi öğrencisi, 3,50 liradan yemek yediklerini belirterek, “Bir günü okuldaki yemek ile geçiren öğrenci arkadaşlarımız var ve çoğumuz burada ailemizden uzakta bir yaşam mücadelesi veriyoruz. İkinci kez yemek yediğimizde 18,5 ödüyoruz. Okulumuz ikiye bölündüğünden beri yemek işletmeciliğini özelleştirmek istiyorlar bu karar da bunun ilk adımları. Bu yüzden bu karara karşı çıkıyoruz” dedi.

ÜNİVERSİTENİN BÜTÇESİ 1 MİLYAR 46 MİLYON 547 BİN

Türkiye’nin en yüksek bütçeye sahip eğitim kurumlarından biri olan İstanbul Üniversitesi’ne 1 milyar 46 milyon 547 bin TL bütçe ayrıldığı biliniyor.