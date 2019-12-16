İstanbul’da ölü bulunan İngiliz ajanının ölüm sebebi belli oldu

Bu arada James Gustaf Edward Le Mesurier’in elektronik eşyalarının emniyetteki incelemesi devam ediyor. James Gustaf Edward Le Mesurier’in eşinin ise yurt dışı yasadığını devam ettiği kaydedildi.

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