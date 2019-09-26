Son dakika: İstanbul büyük depremle sallandı! İstanbul depremi sonrası AFAD’tan önemli uyarı!

İstanbul’da saat 13.59’da deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre 6, AFAD’ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı.

Okullar, hastaneler ve AVM’ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul’da vatandaşlar birbirine ulaşamadı.

Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı yönünde henüz bir bilgi yok.

Avcılar’da da bir minarenin üst kısmı yıkıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN İLK AÇIKLAMA: HASAR İHBARI YOK

İstanbul Valiliği son depremle ilgili yaptığı açıklamada; “İçişleri Bakanlığı (AFAD) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre; Marmara Denizi (Silivri açıklarında) bugün saat 13.59'da 5.8 Mw büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında saat 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir.” ifadelerine yer verdi.

İMAMOĞLU VE YILMAZ’DAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da meydana gelen depreme ilişkin “Henüz ulaşan bir can ve mal kaybı bilgisi yok” dedi.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da kendilerine ulaşan bir can veya mal kaybı bilgisi olmadığını belirtti.

AFAD BAŞKANI: HASARLI EVLERE GİRMEYİN

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, “Deprem Kuzey Anadolu fayında meydana geldi. 4.5-4.6 büyüklüğünde artçılar meydana gelebilir. Hasarlı binalara girmeyin” diye konuştu.

(Ayrıntılar geliyor)