İstifa eden İBB genel sekreter yardımcısı bakan yardımcısı oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alarak resmen göreve başladığı 28 Haziran günü bugün görevine başlamasının ardından İBB Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, genel sekreter yardımcıları Muzaffer Hacımustafaoğlu, Mevlüt Bulut, Süleyman Karalı, Nihat Macit, Çağatay Kalkancı, Eyyüp Karahan, Adil Karaismailoğlu ve Hukuk Müşaviri Ali Karaaslan ortak bir açıklama yaparak kendi istekleri ile görevlerini bıraktıklarını duyurmuşlardı. İstifa eden genel sekreter yardımcılarından Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı'na atandı.

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İmamoğlu'nun görevden aldığı İBB Ulaşım Daire Başkanı Yunus Emre Ayözen de aynı kararname ile DHMİ Genel Müdür Yardımcılığına atandı.