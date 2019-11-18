Kader Buse’nin babasından yürek burkan paylaşım

20 yaşındaki Kader Buse Acar, 24 Ocak’ta meydana gelen afette annesi Ayla Acar’ın kullandığını otomobilin dereye düşmesinin ardından kaybolmuştu.

DHA’nın haberine göre; yetkililer, üniversite öğrencisi Kader Buse’yi 298 boyunca aramış, maalesef genç kızı bulamamıştı.

Elim olayın üzerinden geçen yaklaşık 11 ayın ardından acılı baba Ahmet Acar, Facebook hesabından yürek burkan şu mesajı paylaştı:

“Ben babişime seslenirken bebekken oyuncakları ile ördekleri ile yıkardım, banyo yaptırırdım. ‘Annem’ derdim. Bir baba banyo yaptırır mı? Ben Buse’mi çok severdim. Hayat bu, her dediğini her isteğini yaptım. Acı hayat aldı. Rabbim verecek biricik kuzumu. Görecek bu hallere düştüğümü. Gözyaşları boğuyor. Yavrumu Rabbim verse.”

ANNENİN İLK SÖZÜ

Öte yandan, dereye uçan otomobilden kurtularak çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkan Ayla Acar’ın ilk sözü “Kızım bulundu mu?” olmuştu.

Anne Acar, Kemer Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı.