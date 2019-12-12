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Kantinde yok ama bakkalda çok!

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun ölümüne yol açtığı iddia edilen şırıngalı çikolatalarla ilgili yurt genelinde zabıta ekipleri alarma geçti. İstanbul'da da Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıtalar okullarda denetim yaptı. 'Şırınga çikolata'nın okul kantinlerinde değil ancak okul çevresindeki bakkalarda satıldığı gözlendi.

14:58 -
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Kantinde yok ama bakkalda çok!

Ankara ve Diyarbakır’da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu ölümler sonrası Esenyurt’ta zabıta ekipleri, okullarda bulunan kantinleri denetledi.

FOTO:DHA

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri ilçede bulunan okullara giderek, öğrencilerin alışveriş yaptığı kantinleri denetledi.

FOTO:DHA

Kantinlerin içerisine giren ekipler tarafından, ürünlerin son kullanma tarihleri ve TSE damgasının olup olmamasını tek tek kontrol edildi.

FOTO:DHA

Kantinlerde şırınga çıkolataya rastlanmadı. Ancak okul çevresinde ve bir çok bakkalda şırınga çıkolata olduğu görüldü. Bu çikolatalar 1 liraya satılıyor. (DHA)

Ankara Diyarbakır Esenyurt istanbul okul
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