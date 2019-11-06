Kartal İmam Hatip THY’yi uçuruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Necmeddin Bilal Erdoğan'ın da mezunları arasında yer alan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) Türk Hava Yolları'na adeta damgasını vurdu. SÖZCÜ'nün yaptığı araştırmaya göre, şirketin üst ve alt kademe yöneticilerinin büyük bir bölümü bu okuldan mezun olan isimlerden. THY'deki değişim rüzgarı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde danışmanlığını yapan Mehmet İlker Aycı'nın 2015 yılında THY Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başlamasıyla hız kazandı. Aynı zamanda İcra Komitesi Başkanı olarak da görev yapan İlker Aycı döneminde, yönetim kurulundan, genel müdürlüklere, yurtdışı temsilciliklerden bölüm şefliklerine kadar birçok isim koltuğundan olurken, yeni gelen isimlerin Kartal AİHL'de okuyanlardan seçilmesi dikkat çekti.

ÖN PLANA ÇIKTILAR

Bilal Erdoğan gibi 1999'da mezun olan Arda Ermut, Yönetim Kurulu Üyesi olurken, yine aynı yıl mezun olan Abdülkerim Çay ve Ahmet Olmuştur THY'de Genel Müdür Yardımcısı, Ebubekir Akgül İnsan Kaynakları Başkanı pozisyonunda çalışıyor. 1993 mezunu Ogün Şanlıer de THY Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Basın Müşaviri Yahya Üstün, Reklam Müdürü Rafet Fatih Özgür de Kartal AİHL mezunu olarak ön plana çıkıyor. 2019 yılının ilk yarısını 1 milyar lira zararla

kapatan THY'nin hisseleri ise son bir yılda yüzde 22 değer kaybetti.

Haftanın 6 günü eğitim var öğrencilerin yüzde 70'i yatılı

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 1985'te İstanbul'da kurulan ilk Anadolu İmam Hatip Lisesi. İlk mezunlarını 1993 yılında veren okul, 2007'de yeni ve tam donanımlı binalara kavuştu. Kartal AİHL, konferans salonu, kütüphanesi, spor alanları, laboratuvarları, amfisi, cep sineması, galerisi, uygulama camisi ile üniversite kampüslerini andırıyor. Haftanın 6 günü eğitim yapılan ve öğrencilerinin yüzde 70'i yatılı olan kalan Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarının üniversite sınavlarında aldığı derecelerle uzun yıllardır adından söz ettiriyor. İngilizce ağırlıklı eğitim veren Kartal AİHL aynı zamanda öğrenciler Çince, Rusça, Farsça ve Fransızca gibi dilleri öğrenme şansına da sahipler. 2017-2018 öğretim yılından itibaren fen bilimleri ve sosyal bilimler programı uygulamaya hak kazanan okul, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarından büyük

destek görüyor.