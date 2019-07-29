Kaz Dağları’ndaki doğa katlimına karşı nöbet sürüyor

Kaz Dağların’daki doğa katliamına karşı direniş sürüyor. Vatandaş, çevre örgütleri ve Çanakkale Belediyesi'nin başlattığı ‘Su ve Vicdan' nöbetini sürdürüyor.

Çanakkale’nin Kirazlı köyünde Kanadalı Alamos Gold şirketi tarafından yürütülen altın madeni projesinde, ÇED raporunda 45 bin denmesine rağmen çok daha fazla ağaç kesildiği ortaya çıkmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı ise yaptığı açıklamada “195 bin değil, 13 bin 400″ ağaç kesildi.” demişti.

Ayrıca bakanlık, ağaçların kesildiği bölgenin Kaz Dağları’na 40 kilometre uzakta yer aldığını söyleyerek konuyu başka bir yere taşıdı.

KAZ DAĞLARI’YLA AYNI BÖLGEDE YER ALIYOR

Maden aramasının yapıldığı Kirazlı bölgesindeki ormanlık ve dağlık alanlar ise Kaz Dağları’nın kuzeyinde yer alan sıradağlar arasında yer alıyor. Zira Kaz Dağları Milli Park’tan ibaret bir alan değil… Öte yandan kesilen on binlerce ağaç da ortaya çıkan korkunç görüntü gerçeğini değiştirmiyor.

(Coğrafi olarak; Kaz Dağı ya da Kaz Dağları olarak iki biçimde adlandırılan dağ, büyük ölçüde Biga Yarımadası’nda uzanmaktadır. Kaz Dağları, batıda Dede Dağı, ortada esas Kaz Dağı ve üç tepesi (kuzeyde Babadağ, ortada Karataş Tepe, güneyde Sarıkız Tepesi) doğuda Eybek Dağı, kuzey doğuda Gürgen Dağı ve Kocakatran Dağı'ndan oluşur.)

Kaz Dağları'nı korumak isteyenlerin başlattığı nöbetin ikinci gününe CHP'li vekiller ile Çankaya Belediyesi çalışanları de katıldı.

Sosyal medyada yapılan on binlerce paylaşımla da yurttaşlar, Kaz Dağları için verilen mücadeleye destek verdi.