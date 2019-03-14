Kılıçdaroğlu: 600 yıllık Osmanlı niye battı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Malatya’da STK, sendika ve iş dünyası temsilcileri ile muhtarlarla buluştu.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları;

Malatyalılara Malatya anlatılmaz tabi. Kayısının başkenti desem yetmez, kayısının dünyası. Tarım konusunda önemli bir hamle kaydeden ve ülkesine döviz kazandıran bir ildir.

Malatya önemli siyasetçileri de yetiştirmiş bir ilimizdir. İnönü, Özal, Kutan…

SAVAŞ YOK AMA KUYRUK VAR

İnönü bir ülkeyi ikinci dünya savaşına girmekten kurtaran adam. İnönü’ye ‘halkı ekmek kuyruğuna soktun’ dediklerinde ama ‘Hiçbir çocuğu babasız bırakmadım’ yanıtını vermiştir. Şimdi ortada savaş yok ama kuyruk var bunun takdirini size bırakıyorum.

İŞSİZ DE İŞVEREN DE İSYAN EDİYOR

İşsizlik her evin sorunu.. 7 milyon işsiz var. En yakıcı olan ise üniversite mezunu işsizler. Uşak’ta miting sonunda bir kadın geldi yanıma. Benim oğlum öğretmen 5 yıldır işsiz, siz benim o çocuğu nasıl okuttuğumu biliyor musunuz? diye isyan etti. Haklı kadın bir siyasetçi bulmuş derdini anlatıyor. İşveren cephesinde de durum aynı. Bir sohbetimizde bana “Biz işçimizle aile olduk. Şimdi işten çıkarmak ne kadar zor biliyor musunuz?” diye isyan etti. Haklı.

600 YILLIK OSMANLI NEDEN BATTI

İşsizliği çözmenin bir tek yolu var. Üretmek! Üretirseniz işsizlik sorunu olmaz, üretirseniz beka derdi olmaz, üretirseniz ekonominiz rahatlar! 600 yıllık Osmanlı niye battı? Üretmediği için battı. Osmanlı Dönemi’nde Osmanlı’nın parasını basacak banka yoktu. Banka yabancılara aitti. Osmanlı askerleri yalınkılıç savaşırken, aklını kullanan üreten ülkeler silahla savaştı! Devlet aklını kullanmayan toplum gelişemez!

BU ÜLKENİN KALKINMA PLANI YOK

Bu ülkenin bir kalkınma planı yok. Son Kalkınma Planı 2018’de bitti. Hani ortada yeni plan yok! Bu ülkenin üniversiteleri hangi bilgiyi üretiyor. İran üniversiteleri üretimiyle bizi geçti.

Almanya 1945’te yerle yeksan olduğunda bir general “Üniversitelerimiz ayakta, yeniden toparlanırız” demiştir. Bu ülkenin üniversitelerinden farklı düşünenleri attılar. Nasıl gelişecek bu ülke!

Siyasi partilerde hizmet yarışı vardır. İnsanlar daha iyi hizmet etmek için yarışırlar. Siyaset halkını düşmanlaştırmak için çalışmaz! Bu şöyle, bu böyle… nasıl geldi bu noktaya ülkeye! Bu ülkenin çiftçisini tarımdan kopardılar. Konya’dan küçük Hollanda’nın tarım ihracatı 180 milyar dolar. Devasa büyüklükteki Türkiye mercimek ithal ediyor, patates ithal ediyor!

Eti, patatesi, mercimeği sıfır gümrükle ithal ediyorlar. E peki sıfır gümrükle onu yapıyorsun kardeşim; gübreyi de sıfır gümrükle getir, çiftçiye ucuz ver. Doğal gazı da getiriyorsun onu da sıfır gümrükle getir. Doğal gazı da sıfır gümrükle getir. ‘Petrol’, ‘mazot’ diyorsun onu da sıfır gümrükle vergisiz getir; onu da ucuz ver!

ÖNCE BAKANLIKTAN SONRA SİYASETİN DIŞINA ATTILAR

Tarımı yasaklayamıyorlar ama zamlarla yapılmaz hale getiriyorlar. Bu egemenlerin istediğini yapmak demek değil midir? Esnaf devletine yük olmaz. E ne yaptılar esnafı da zincir mağazalarla esnafı da bitirdiler. TOBB Başkanlığı yapmış olan Ali Coşkun AKP’de siyasete girdi. Bakan oldu. Plan bütçe komisyonunda karşılaşmamızda ona sordum; AVM’lerle ilgili düzenleme yapacak mısınız? dedim. Yasa tasarısı hazır Meclis’e sunacağım Esnafın sorunları çözülecek’ dedi. Ne oldu? Önce bakanlıktan oldu, sonrasında siyasetin dışına attılar. Siyasi görüşümüz ayrı olsa da düzgün insanlardan biriydi.