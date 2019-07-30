Kılıçdaroğlu ne dedi onlar ne yapıyor!

Daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Afyonkarahisar kampında söylediği “Babamın oğlu olsa işe almayın” sözünün mürekkebi kurumadan CHP'li belediyelerden tartışma yaratacak haberler geldi. CHP'li bazı belediye başkanlarının yakınlarını işe aldıkları ortaya çıktı.

KUZENİNİ SEKRETER YAPTI

İzmir'de oğlu Efe Uygur'u, belediye şirketinde genel müdür yardımcısı yapan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, geri adım atmıştı. CHP'li Selçuk Belediye Başkanı Filiz Şengel, kuzenini belediyede sekreter yaptı. Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar amcasının oğlunun eşi Nuriye Kayalar'ı özel kalem müdürü olarak işe aldı. Kayalar, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü de yapıldı.

ADAYDI MÜDÜR OLDU

CHP'den Menderes Belediye Başkan aday adayı olan Mesut Taşdemir, Park Bahçeler Müdürü olarak atandı. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un, halasının eşi İrfan Aras'ı başdanışmanı olarak atadığı basına yansıdı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de kardeşi Zafer Köse'yi özel kalem müdürlüğü görevine getirdiği belirtildi.

BAZILARI İPTAL EDİLDİ

Son haber Adana Seyhan'dan geldi. CHP'li Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın damadı Ahmet Erdal Şenyurt'u özel kalem müdürü olarak atadığı ortaya çıktı. Duruma Genel Merkez el koydu. Bazı atamalar iptal edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Beyazda leke çabuk belli olur. Halkçı belediyecilik, liyakat ve şeffaflık diye yola çıktık. Bunun gereğini yapacağız. Medyaya yansıyan konuları inceledik. Belediye başkanlarını uyardık. Halkçı belediyeciliğin gereğini yapma talimatını verdik” dedi.