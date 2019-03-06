Son dakika… Kılıçdaroğlu ve Akşener ilk kez ortak miting yapıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlenen ortak mitingde halka hitap ediyor. İşte Kılıçdaroğlu;’nun konuşmasından satır başları;

Denizli bizim tarihimizin en önemli kentlerinden birisidir, Denizli’nin kaderini değiştirmeye talibiz, göreceksiniz nasıl Denizli bölgenin en güçlü markası olacak.

Bize destek verin, yetki, güç verin Türkiye’nin sorunlarını çözelim. Sorunları çözmek için, huzura, mutluluğa, üretime, birlikte yaşamaya ihtiyacımız var. Bunu sağlamaya söz veriyoruz size!

Mazota, gübreye, ilaca, suya zam yaptılar. Çiftçi ürünlerini eski fiyattan nasıl satacak? Çiftçiye “sen zam yapmayacaksın” diyor. Peki, çiftçi nasıl geçinecek? Hal esnafını terörist ilan ettiler, manavı, vatandaşı terörist ilan ettiler. EYT’lere “türedi” dediler. Kendi vatandaşına “türedi” diyen bir cumhurbaşkanı örnek gösterin bana.

17 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Bu süre zarfında istediklerini yaptılar. Her şey ellerindeydi. Peki nasıl oldu da 17 yılın sonunda bu vatandaşlar soğan kuyruğuna girdi. 31 Mart’ta yapılacak olan seçimde bunu düşünün ve ona göre oyunuzu kullanın.

Kürkte vergiyi sıfırladılar, erkekler giderken eşinize mutlaka bir kürk götürün. Aklınız alır mı ya? Musluğu açarken 5 çeşit vergi, elektriği açarken 4 çeşit vergi ödüyorsun. Çocuğa mama alırken, dolmuşa binerken vergi ödüyorsun. Kürk alırken vergi yok. Niçin? Saray sosyetesinin kürke ihtiyacı var.

Sandığa giderken eski alışkanlıklarımıza değil vicdanımıza soracağız ve ona göre oy vereceğiz.

Bizim İYİ Parti ile işbirliğimiz ülke çıkarları içindir. Bizim mücadelemiz; bayrak, gelecek ve Mustafa Kemal’in çağdaş Türkiye’si içindir.

AKŞENER HALKA HİTAP EDİYOR

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ardından bu kez İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener halka seslendi. İşte Akşener’in konuşmasından satır başları;

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı çıktı 11 milyon seçmeni olan 5 milyon İYİ Partiliye ve 1 milyon seçmeni olan Demokrat Parti ve Saadet Partililere seçmenine ‘terörist’ dedi. 18 milyona yakın seçmene terörist dediler.

17 yıldır insanları birbirine düşman ederek sürdürüyor ancak bu kez farklı. Ben buradan AKP ve MHP seçmenlerine de sesleniyorum. Siz bizim kardeşlerimizsiniz. Sakın olan Erdoğan’ın sözlerine kanmayın. Seçimlerin ardından yine unutmayın ki yine yüz yüze bakacaksınız.

AYRINTILAR GELİYOR…