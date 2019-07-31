Kılıçdaroğlu’na rağmen CHP’li belediyede akraba ataması

Samsun’un Atakum ilçe Belediye Başkanı CHP’li Cemil Deveci’nin özel kalem müdürü olarak eşi Gülay Deveci’nin yeğeni Merve Selin Cengiz’i 20 Nisan’da özel kalem müdürü ataması tepkilere neden oldu.

BAŞKAN İDDİALARI KABUL ETTİ

Konu ile ilgili konuşan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, eşi Gülay Deveci'nin yeğeni Merve Selin Cengiz'i özel kalem müdürü olarak atadığı iddialarını doğruladı. Deveci, “Evet, eşimin yeğeni avukat. Yüksek lisansın bitirmiş, iki dil bilen biri. Doktorasını da bitirmek üzere. Burası turizm bölgesi, yeğenimin İstanbul'da bürosu vardı, rica ettim bürosunu kapattırdım, turizm kentinde böyle bir özel kalem müdürü olur diyerek böyle bir atama gerçekleştirdim” dedi.

“BİR TORPİL DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL”

Deveci, “Onu özel kaleme ben davet ettim, bir torpil durumu söz konusu değil. Burada da yerel basın yazdı ama işin bir de bu tarafı var. Onun bir iş talebi olmadı, ben kendisinden rica ettim” diye konuştu.

MERVE SELİN CENGİZ KİMDİR?

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Merve Selin Cengiz, aynı üniversite de Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans’ı yaptı. Yurt dışında da eğitim gören Cengiz, 2015 yılından itibaren Deveci Hukuk Bürosunda önce stajyer sonra da avukat olarak çalıştı. Atakum Belediyesi Özel Kalem Müdürü olan Cengiz aynı zamanda kamu hukuku doktorası yapıyor ve iyi derecede İngilizce biliyor.