Kurban bayramı tarihi 2019 takvimi: Bayram ne zaman başlıyor?

Kurban bayramında 9 gün tatil olacak mı? Hükümetten konuyla ilgili henüz bir kararname yayınlanmadı. 2019 yılında Kurban bayramı 10 Ağustos 2019 Cumartesi (arefe günü) başlıyor, 14 Ağustos Çarşamba sona eriyor. İşte Kurban bayramı 2019 takvimi…

2019 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün 11 Ağustos 2019 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün 12 Ağustos 2019 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün 13 Ağustos 2019 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün 14 Ağustos 2019 Çarşamba

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KURBAN BAYRAMINDA ULAŞIM ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, kentteki toplu taşıma araçlarının Kurban Bayramı sürecince ücretsiz hizmet vermesine karar verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı’nın ortak imzasıyla verilen teklifte, Kurban Bayramı’nda vatandaşların yapacağı, akraba, dost ve mezarlık ziyaretlerine katkı sağlamak, birlik ve beraberliği pekiştirmek, toplu taşıma araçlarının kullanımının özendirilerek, özel araçların oluşturacağı trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla toplu taşımanın ücretsiz olması talep edildi.

Hukuk – Halkla İlişkiler ve Plan Bütçe Komisyonlarında değerlendirilen teklif olumlu bulunarak Meclis’e sevk edildi. Saraçhane’deki binada gerçekleşen İBB Meclis toplantısında, söz konusu teklif, görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre, Kurban Bayramı süresince 11 Ağustos saat 06.00 ile 14 Ağustos saat 24.00’e kadar İstanbul’daki istanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. İBB Meclisi, ağustosta tatile gireceği için karar erkenden alındı.

AA