Lise öğrencisinden hayat kurtaran buluş!

Erciyes Üniversitesi Süleyman Demirel Spor Salonu’nda yapılan yarışmada, Biyoloji, Coğrafya, Değerleri Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Yazılım ve Türk Dili Edebiyatı alanında geliştirilen projeler sergilendi. Yarışmada Yozgat Yerköy Şehit Ferhat Gökdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden katılan Hacı Hasan Cesur’un ‘akıllı bone’ projesi, büyük ilgi gördü. ‘Akıllı bone’yi takan kişi boğulma tehlikesi geçirdiğinde kıyıdaki yakınlarına, bileklerindeki saat aracığıyla uyarı gidiyor.

“SUDA BOĞULMALARIN ÖNÜNE GEÇMİŞ OLUYORUZ”

‘Akıllı bone’yi danışman öğretmeni Erdoğan Çelik ile birlikte geliştiren Cesur, “Akıllı bone için ıslanmayan bir kart sistemi geliştirdik. Bone içine yerleştirilen sisteme entegre olarak da bluetooth sistemi üzerinden akıllı bir saat hazırladık. Kişi boğulma riskiyle karşılaştığında sensör, akıllı saati takan aileye veya cankurtarana sinyal gönderiyor. Boğulma riski arttıkça sistem daha fazla uyarı veriyor. Böylelikle suda boğulmaların önüne geçmiş oluyoruz” dedi.

HER YIL 300 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Yüzme bilmeyen ve dünyada her yıl 300 bin kişinin suda boğularak, hayatını kaybettiğini söyleyen Hacı Hasan Cesur, “Özellikle yaz dönemlerinde otellerin havuzlarında ailelerin ve cankurtaranların ihmali nedeniyle birçok insan hayatını kaybediyor. Yüzme bilmeyen çocuklar, ailelerinin desteği ve gözetiminde havuza girmeli. Havuzların büyüklüğü ve kalabalık olması nedeniyle aileler, çocuklarını takip edemiyor. Bu bone ile bu boğulmaların önüne geçeceğiz” diye konuştu. DHA