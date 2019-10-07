Marmara Üniversitesi RTE Külliyesi’nin ihalesi iptal

Marmara Üniversitesi'nin tüm birimlerinin toplanacağı Maltepe'deki eski Kenan Evren Kışlası'nın 2.5 milyon metrekarelik arazisi üzerinde yapılacak “Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi”nin inşaatı için açılan ihalede iptal kararı çıktı. TOKİ, “Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1.Etap Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” için 3 Eylül 2019 tarihinde ihale çıkacağını duyurmuştu. İhale, belli istekliler arasında yapılacak ve ön yeterlik değerlendirilmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından belirtilen kriterlere göre sıralanarak listeye alınan 10 aday teklif vermeye davet edilecekti.

BÜTÜN TEKLİFLER REDDEDİLDİ

İhale kapsamında; 8 adet mühendislik fakültesi binası, 9 adet teknoloji fakültesi binası, 2 adet ısı ve trafo merkezi ve 1 adet kafeterya inşaatı yapılacaktı. Ancak TOKİ, 4 Ekim tarihinde ihalenin iptal edildiğini duyurdu. Duyuruda ihalenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun “Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali” başlıklı düzenlemesi uyarınca iptal edildiği bildirildi.