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Meclis’e 8 milyon liraya 8’inci lokanta yapılıyor

Yedi lokanta ile milletvekilleri, seçmenler ve personele hizmet veren TBMM’de 8. lokanta da açılıyor. 5 ayda yapımı tamamlanması planlanan lokanta 550 kişilik.

Deniz AYHAN
06:30 -
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Meclis’e 8 milyon liraya 8’inci lokanta yapılıyor

TBMM'de hali hazırda 7 lokanta var. Bu lokantalar milletvekilleri, seçmenler ve personele hizmet veriyor. Şimdi de 8'inci lokanta açılması için hazırlıklar yapılıyor. Vekiller tarafından kullanılacak olan yeni bahçe lokantası binasının yapımı için 8 milyon 670 bin liraya sözleşme imzalandı.

Milletvekillerine hizmet verecek olan bahçe lokanta binası için, 11 milyon lira yaklaşık maliyet belirlendi ve 8 milyon 670 bin liraya anlaşma sağlandı. Yeni lokantayı 5 ayda yapacak olan “Güzeller” firması ile 2 Aralık günü sözleşme imzalandı. Meclis'te bulunan ve “Tabur Restoran” olarak anılan lokanta yıkılıp, yerine otopark yapılmıştı. Şimdi bu bölgeye yeniden lokanta yapılacak. Yeni lokanta 550 kişilik olacak.

Milletvekillerinden talep geldi
TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç, “Milletvekillerinden gelen talep doğrultusunda yeni bir lokanta yapılıyor” dedi.

YIKIP YENİSİNİ YAPIYORLAR

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Tabur lokantası vardı yıkıldı. Yık yeniden yap. Meclis, kendi işleri için daha planlı olmalı” dedi. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ise “Milletvekillerinden gelen talep üzerine daha önce bahçe lokantasının bulunduğu alana, milletvekili ve personel için ayrı ayrı olmak üzere 550 kişi kapasiteli yeni bir bahçe lokanta yapılıyor” diye konuştu.

Son güncelleme: 06:18 05.12.2019
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