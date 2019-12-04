Meclis’in ‘Alo faturası’ oldukça kabarık

Meclis Başkanlığı, milletvekillerine ait bin 146 ayrı cep ve sabit telefon hattının fatura ücretlerinin, TBMM tarafından ödendiğini açıkladı.

Üç ayrı operatörden hizmet alan TBMM, son 2 yılda toplam 1.6 milyon lira fatura bedeli ödedi.

Turkcell'i kullanan 516 vekil için 1 milyon 120 bin 834 lira ödeme yapıldı. Vodafone hattını kullanan 50 vekil için ise 47 bin 541 lira ödendi.

Türk Telekom abonesi olan 580 hat için de 465 bin 757 lira ödenirken, toplam fatura 1 milyon 635 bin lira oldu.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil Sütlü'nün bu konudaki önergesini cevaplandırdı.

Meclis, milletvekillerinin GSM ses ve SMS hizmetleri için 2 yılda bir ihale yöntemiyle hizmet de alıyor.

2019-2021 dönemi için yapılan sözleşmeye göre vekil hatlarına 5000 dk grup içi görüşme, 1000 dk her yöne, 1000 SMS ve 20 GB internet hakkı da verildi.