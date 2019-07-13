Mehmet Şevket Eygi kimdir? Mehmet Şevket Eygi nereli?

Gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi, “Takvimden Yapraklar” isimli köşe yazıları ile tanınıyor. 86 yaşında hayatını kaybeden Mehmet Şevket Eygi bir süredir tedavi görüyordu. Peki, Mehmet Şevket Eygi kimdir?

MEHMET ŞEVKET EYGİ KİMDİR?

Gazeteci-yazar. 7 Şubat 1933, Ereğli / Zonguldak doğumlu. Anne tarafından dedesi Kolağası Neşet Bey’in torunu, öğretmen bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Öğrenimine 1940 yılında Galatasaray Lisesi’nin ilkokul kısmında başladı. Burada Ünlü kaleci Turgay Şeren, milletvekilliği yapmış fabrikatör Memduh Gökçen, sınıf arkadaşları oldu. Lise döneminde Abdi İpekçi ile birlikte okudu.

Fransızcayı mükemmel bir seviyede öğrendiği bu okulda Osmanlı nazırlarından Raşit Erer, Birinci TBMM’de Aydın Mebusu olan Enver Tekand, Orhan Şaik Gökyay, Nihat Sami Banarlı, Ahmet Kutsi Tecer gibi önemli hocalardan ders aldı.

Mehmet Şevket Eygi, 86 yaşında hayatını kaybetti.