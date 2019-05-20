Memleketin beka sorununa ne oldu?

Çıray, “31 Mart bitti, beka söylemi kesildi. Demek Türkiye'nin acil bir beka sorunu yokmuş. Beka gibi önemli bir kavram ucuz bir biçimde kullanılmış” dedi.

DAHA VAHİM OLAN NOKTA

“Belli kavramların olur olmaz kullanılması çok sakıncalıdır” diyen Çıray, şunları kaydetti: “Bu sakıncaların başında, gerçek bir beka sorunu ortaya çıktığında, insanları buna inandırmanın çok zor olacağı gerçeğidir. Bu konuda daha vahim olan nokta, Cumhur İttifakı paydaşlarının hem bir hayat memat meselesinden bahsedip hem de insanların siyasi tercihlerini ‘illet-zillet' gibi hakaretlerle nitelemesidir. Bu, büyük bir tutarsızlıktır. Çünkü bir ‘beka' meselesi söz konusu ise yapılması gereken şey insanlarımızı aşağılamak değil, yüceltmek olmalıydı.”

Çıray, Türk Milleti'nin sağduyusuyla bu söyleme prim vermediğini, sonuçta da, ‘beka' söyleminin özellikle bazı AKP'lilerin itiraf ettikleri gibi, Cumhur İttifakı paydaşlarının işine yaramadığını, hatta geri teptiğini vurguladı.

Çıray, “Milletlerin tercihlerini bu tür suni gündemlerle çarpıtmaya çalışmak, kimseye fayda getirmez” dedi.