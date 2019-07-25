Mersin’de bir garip helikopter hikâyesi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, dönemin başkanı Burhanettin Kocamaz'ın talimatıyla 2014 yılında “Havacılık Faaliyetleri Helikopter Yönetimi Helikopter Uçuşları İle Deniz Hava Ulaşımı Hususunda Yürütülecek Faaliyetlerin İcrası Denetimi, Raporların Kontrol Edilmesi Takibi İşlenmesi ve Bu konuda Eğitim Verilmesi Hususunda Hizmet Alımı İşi” olarak ihale açtı.

16 MİLYON 472 BİN LİRAYA MAL OLDU

Helikopter satın alınma işi yaklaşık 4 yıl aralıksız sürdü. Sonunda seçimlere bir yıl kala 4 Nisan 2018'de çift motorlu helikopter; bakım masrafları, pist yapımı için danışmanlık hizmeti bedeli de dahil toplam 16 milyon 472 bin TL'ye satın alındı.

ELDEN ÇIKARMA MÜMKÜN OLMADI

Seçimi kazandıktan sonra makamına oturur oturmaz tasarruf tedbirleriyle düze çıkarmayı amaçlayan CHP'li Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer, kısa sürede satışı mümkün görünmeyen helikopterin en azından kimi masraflarından kurtulmak amacıyla harekete geçti.

KİRALIK OLARAK HİZMET VERECEK

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada 2018 yılının Nisan ayında alınan helikopterin, Başkan Seçer'in tasarruf tedbirleri kapsamında yepyeni bir görev ile hizmet vermeye başladığı bildirildi.

“MERSİN’İ GÖKYÜZÜNDEN İZLEMEK İSTEYENLER İÇİN…”

Büyükşehir Belediyesi'ne ait helikopterin, artık Hava Taksi hizmeti de vereceği ifade edilen açıklamada “Genellikle denetim hizmetleri için gökyüzünde görmeye alışık olduğumuz helikopter, artık vatandaşlar tarafından uygun fiyatlara kiralanarak Hava Taksi olarak hizmet verebilecek. Mersin'in eşsiz güzelliklerini bir de böyle keşfedin. Öncelikle kamu yararına yapılacak hizmet ve görevlerin kullanımı ve hava kontrollü denetimler amacıyla kullanılan çift motorlu Agusta model helikopter, turistik amaçlı ve özel kullanımlar için kiralanabilecek. Özellikle zamanı kıymetli olan vatandaşların ilgi göstermesi beklenen Hava Taksi hizmeti, sevdiklerine sürpriz yapmak isteyenler ve Mersin'i gökyüzünden izlemek isteyenlerin de hizmetinde olacak.” ifadelerine yer verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, turistik geziler için Hava Taksi hizmetini tercih edenlere özel, 3 farklı turistik rota oluşturdu. Mersin'in birçok tarihi ve doğal güzelliğinin gökyüzünden keşfedebileceği 20, 30 ve 40 dakikalık rotalar ile vatandaşlar, Mersin'in eşsiz güzelliklerinin keyfini çıkarabilecek.

SAATİ 9 BİN LİRA

Hava Taksinin fiyat tarifesi ise şöyle: 4-6 kişilik kapasiteli helikopterin saatlik kiralama ücreti 9 bin TL iken, yarım saatlik kiralama ücreti ise 4 bin 500 TL. Böylece 6 kişilik ve yarım saat tarifesiyle planlanan bir uçuşun kişi başı fiyatı ortalama 100 Euro'ya tekabül diyor. Hava Taksi hizmetinden faydalanmak isteyenlerin planlanan uçuş tarihinden en az iki gün önce Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na başvurması gerektiği de bildirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, Hava Taksi uygulamasının fikrinin ortaya çıkışı, ücret ve rota hakkında bilgi verirken, Mersin'in 10 ilçesine uçuş yapılabildiğinden söz etti.

37 GÜN OLDU AMA KİRALAMAK İSTEYEN ÇIKMADI

Bu arada, aradan 37 gün geçmesine rağmen, hangarda bekletilen helikopteri hava taksi olarak kiralan kimsenin olmadığı öğrenildi.

ESKİ BAŞKAN KOCAMAZ “SÖZÜM VARDI” DEMİŞTİ

2018 yılında helikopteri “Vatandaşlara verdiğim sözümü tuttum” diye açıklayan eski Başkan Burhanettin Kocamaz ilk uçuşunun ardından “Mersin gibi büyük bir alana hizmet verirken bazı noktalarda zorluk çekiyorduk. Bu kadar geniş bir alanda gerek belediye hizmetleri açısından gerekse bölgemizde yapılan etkinlikler açısından bu helikopter bizim elimiz ayağımız olacak. Allah kimseye göstermesin ama ihtiyaç halinde ambulans, arama kurtarma helikopteri olarak da hizmet verecek. Biz temenni ediyoruz ki, üzücü olaylar olmasın ve biz bu helikopteri kullanmak zorunda kalmayalım. Ben vatandaşlarımıza kazandırdığımız bu helikopterin hayırlı uğurlu olmasını diyorum” demişti.