Mersin’de Burhanettin Kocamaz dönemi araştırılsın önergesi

MHP'li ve AKP'li meclis üyeleri, eski başkan Burhanettin Kocamaz döneminin araştırılması için 7 kişilik araştırma komisyonu kurulması ve uzman yeterliliğine sahip meclis dışından da 5 kişilik bir ekip oluşturulması istedi.

“TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİM HAKKI YİYENLERE GÖZ YUMMAYIZ”

CHP Grup Başkanı Abdullah Özyiğit ise MHP'li belediye yönetimini araştırmak üzere mecliste böyle bir komisyon kurulmasına ilişkin olarak; “Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bildiğiniz bir şey varsa açık açık söyleyin, biz de oraya bakalım. Hiç endişeniz olmasın, burada tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlere ne biz ne başkanımız hiçbir biçimde göz yummayız, müsaade etmeyiz. İsterseniz Ankara'da ne kadar müfettiş varsa buraya indirip, her dosyayı en ince ayrıntısına kadar inceletebilirsiniz” dedi.

“BU PARA NEREYE HARCANDI?”

Daha sonra söz alan AKP Grup Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, “Tahminen 1,2 milyar TL borçla alınan bir belediye, eğer 3,5 milyar TL borçla devrediliyorsa yapılan işlere bakmamız gerekiyor. Kamuoyu bunu özellikle merak ediyor. 2,6 milyar TL, Mersin Büyükşehir sınırları içinde nereye harcandı? Bu konuda size inanıyorum ve güveniyorum, bürokratlarımıza da inanıyoruz ama biz şunu istiyoruz; bu para nereye harcandı? Bunun bizlere, Mersin kamuoyuna ivedi bir şekilde açıklanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİDEN GÖRÜŞÜLSÜN

Önergenin geri çekilmesini isteyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cuma günkü birleşime kadar konunun yeniden görüşülmesini, hukukçular tarafından incelenmesini talep etti. Seçer, hukuki bir dayanağı varsa önergenin Cuma günü kabul edilmesini istedi. Başkan Seçer'in talebi üzerine Cumhur İttifakı gündem dışı maddeyi Cuma günü tekrar görüşülmek üzere geri çekti.