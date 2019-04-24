Metrobüsteki taciz iddiasına ilginç savunma

Dün saat 17.00 sıralarında metrobüsle Avcılar yönünde giden N.C. isimli kadın oturduğu koltuğun yanında ayakta duran adamdan rahatsız oldu ve çantasını adamla kendisi arsına koydu. Durumun metrobüsün kalabalık olmasından kaynaklandığını düşünen ancak bir süre sonra temasın kasıtlı olduğunu fark edin kadın çantasını kaldırdığında adamın fermuarının açık, cinsel organın dışarıda ve pantolonunun ıslak olduğunu gördü.

Duruma tepki gösteren kadın, adama vurarak yanından uzaklaştırdı. Metrobüsteki diğer yolcuların desteği ile kaçması engellenen ve adının F.Ö. olduğu öğrenilen şahıs araçtan indirilerek polise teslim edildi.

TACİZCİDEN İLGİNÇ SAVUNMA

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadın yolcunun şikayeti üzerine F.Ö.’yü gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheli F.Ö. “Kadın yolcu ile aramızda bir çanta vardı. Kadın uyuyordu, uyanınca çığlık attı, bende korktum’ dedi. Sorgusunda üzerindeki ıslaklığa ise, “Kadın bağırmaya başlayınca korkudan altıma kaçırdım” dedi.

ÇANTADAKİ SIVIDAN ÖRNEKLER ALINDI

Kadın yolcunun çantasına ve şüphelinin üzerine bulaşan sıvının sperm örneği olup olmadığının tespiti için örnekler alınarak Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.