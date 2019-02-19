Son dakika: CHP ve İYİ Parti’nin ortak adayları belli oldu!

31 Mart yerel seçim aday listeleriyle ilgili YSK’nın verdiği başvuru süresi tamamlandı. CHP ve İYİ Parti’den oluşan Millet İttifakı 23’ü büyükşehir 51 ilde işbirliği yapıyor.

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ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR

23 büyükşehirden 13’ü CHP’ye, 10’u İYİ Parti’ye bırakıldı. En kritik 3 büyükşehirde CHP’nin adayları yarışacak, İYİ Parti destekleyecek. İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Ankara’da Mansur Yavaş, İzmir’de Tunç Soyer yarışacak.

Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla, Tekirdağ’da da CHP aday çıkaracak.

İYİ Parti’nin aday çıkaracağı büyükşehirler ise; Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon.

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BÜYÜKŞEHİR DIŞINDA 28 İLDE İTTİFAK VAR

Millet İttifakı, büyükşehirler dışında 27 ilde de işbirliği yapacak. 16 ilde CHP, 11 ilde ise İYİ Parti aday gösterecek. CHP, uzlaşılan illerden Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Giresun, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Sinop, Tunceli, Yalova ve Zonguldak’ta, İYİ Parti ise Afyonkarahisar, Aksaray, Düzce, Elazığ, Isparta, Kilis, Kırıkkale, Nevşehir, Osmaniye, Tokat ve Yozgat’ta aday gösterecek.

CHP ve İYİ Parti geri kalan 31 ilde ise kendi adaylarıyla yarışacak. Iğdır’da İYİ Parti, Şanlıurfa’da ise CHP aday çıkarmayacağını açıkladı.