O kartvizite inceleme! Sofuoğlu ‘Senatör’de ısrar etmiş

AKP Sakarya Milletvekili, dünyaca ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu’nun kartvizitinin İngilizce bölümüne ‘Senatör' unvanı yazıldı. Diğer milletvekillerinin kartlarının İngilizce kısmında ‘Deputy' yazarken, Sofuoğlu'nun ‘Senatör' kartı tepki topladı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Arkadaş hızını alamamış kendini senatör sanıyor. Hadi Kenan Sofuoğlu bilmiyor, Meclis matbaası nasıl böyle bir hata yapabiliyor?” diyerek konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Emir'e, TBMM Başkanlığı tarafından verilen yanıtta, Sofuoğlu’na ait kartvizit talebi TBMM Basımevi ‘Elektronik Sipariş Yöntemi Sistemi’ üzerinden gönderilmiş olup yasama dışı baskılar kısmındaki ilgili personel tarafından yapılan incelemeden sonra bu ibarenin teamüllere uygun olmadığı milletvekilinin sekreteryasına bildirilmiş ancak milletvekilinin personeli tarafından yapılan ısrar üzerine personel tarafından basımı yapılmıştır. Söz konusu işlemi gerçekleştiren personel hakkında başlatılan inceleme süreci devam etmektedir” denildi.

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HERKESİ CİDDİYETE DAVET EDİYORUM

“Senatör yazdığını fark edince gözlerimize inanamamıştık. Bu kez de aldığımız cevaba inanamadık. Israr karşısında dayanamamışlar” diyen Emir de, şunları söyledi:

”Sekretaryanın uyarıldığı ortaya çıktı. Buna karşın düzeltme yapılamamış. Israr karşısında dayanamamışlar. Yani basım evi ısrara karşı koyamamış. Bu trajik bir durum. Teamüllere tamamen uygun olmayan bir durum var. Bir kişinin resmi görevi neyse o yazılır. Bu durum tam bir saygısızlık. Herkesi ciddiyete davet ediyorum ve bu konunun takipçisi olacağım”

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