Onun adı ‘Kitap Baba’ köylere ‘Atatürk Çocukları Kütüphanesi’ kuruyor

Başta çocuklar olmak üzere herkese kitap okuma sevgisi aşılamayı amaçlayan Mesut Tim'in İzmir'de başlattığı gönüllü hareketi Anadolu'ya yayıldı. Rize'nin Fındıklı Köyü'nden

Şanlıurfa'nın Siverek Köyü'ne Elazığ'ın Baskil Köyü'nden Afyonkarahisar'ın Ekizce Köyü'ne kadar Atatürk'ün aydınlanma meşalesini taşıdı. Her birinde 4 – 5 bin kitap yer aldı.

HER ÇEŞİT KİTAP YER ALIYOR

Kütüphanelerde en çok Atatürk hakkında kitaplar bulunuyor ve bunun için başlı başına bir dolap ayrılıyor. Cumhuriyet kitaplarının yanısıra, Türkiye ve dünya edebiyatının önemli

eserleri, şiir, araştırma, inceleme, kişisel gelişim, çocuk kitapları yer alıyor. Her kütüphanede SÖZCÜ yazarlarının eserleri de var. Tim, herkesin dinini doğru öğrenmesinin önemine

inanıyor, bu nedenle kütüphanelerde Elmalılı Hamdi Yezir'in Kur'an-ı Kerim tefsiri ile Yaşar Nuri Öztürk gibi saygın ilahiyatçıların kitaplarını bulunduruyor. Her kütüphanenin duvarına üç çerçeve asılıyor: İstiklal Marşı, Onuncu Yıl Marşı, Atatürk posteri. Ve Ata'nın şu sözü nakşediliyor : “Kitap okumasaydım bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım.”

AMACI ATATÜRKÇÜ AYDIN NESİLLER YETİŞMESİ

Mesut Tim, “Amacım, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda, bilgili, bilinçli, soran, sorgulayan, aydın ve çağdaş insanlar yetiştirmek. Bu amaca giden yol da kitaptan geçer” diyor. Köy enstitülerinin model olması ve çağa uygun olarak yeniden canlandırılması gerektiğini savunuyor. Kütüphanenin yanısıra köylerde çocuk gelişimi, felsefe, bilişim ve sanat eğitim merkezleri de kurulmasını düşlüyor. Köy çocuklarının eğitim hakkının desteklenmesini istiyor. Kütüphanelere, Sabahattin Ali, Haldun Dormen, Eskişehir Köy Enstitüsü mezunu Huriye Saraç gibi Atatürkçü ve Cumhuriyetçi aydınların isimleri veriliyor.

DEVLETTEN UMUDUNU KESTİ, GÖNÜLLÜLERLE ÇALIŞIYOR

Kaymakam, milli eğitim müdürü gibi görevlilerin destek taleplerine yanıt vermediğini, hatta kapıların yüzüne kapattığını belirten Tim, devleti yönetenlerden umudunu kesmiş. Ama asla

vazgeçmemiş. Gönüllü yurttaşların bağışları STK'ların destekleriyle zoru başarıyor. Bunun için Atatürkçü Düşünce Dernekleri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Dernekleri, AHBAP gibi sivil toplum kuruluşlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne çağrıda bulunuyor. “81 vilayet ve ilçelerinde örgütlü olan CHP gönüllüler seferberliğine katılırsa hedeflerimize ulaşırız. Tüm bu

organizasyon için yeterli tecrübemiz var, sağlıklı bir koordinasyon sağlarız” diyor. Tim, en önemli gereksinimlerinin başında yer temini olduğunu vurgulayarak, belediye başkanları ve

hayırsever yurttaşlara çağrıda bulunuyor.

SÖZCÜ YAZARLARINDAN KİTAP DESTEĞİ

Kütüphanelerin köyden dünyaya açılan kapı olduğunu vurgulayan Tim, 29 Ekim 2023 yılına kadar Türkiye'nin 7 bin 500 köyüne ‘Atatürk Çocukları Kütüphanesi' kurmayı hedefliyor. Tim'in bu çağrısına SÖZCÜ yazarları Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'den destek geldi. Dündar ve Özdil kitap bağışında bulunacaklarını açıkladı. Ayrıca, Fenerbahçe Spor Kulübü de destekçiler arasına eklendi. Tim, futbol sezonu başladığında Fenerbahçe taraftarlarının tribünde kitap okuma kampanyası düzenleyeceğini söyledi. Tim, diğer spor kulüplerinin de gönüllü seferberliğine katılacağına inandığını belirtti. Tüm çalışmalarında bağışçıları ve toplumu koykutuphaneleri.com adlı web sitesi ile sosyal medya sayfalarından bilgilendiren Tim, kitap bağışlamak ve çalışmalara destek olmak isteyenler için iletişim bilgilerini paylaştı. “Kitap Baba” lakaplı Mesut Tim 0533 030 9100 numaralı telefonundan ya da mesuttim@gmail.com e-posta adresinden destekçilerin kendisine ulaşmasını bekliyor.