Osman çıkıyorsa, Mahmut da çıksın

TRT Kurdi kanalının terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kırmızı bültenle aranan kardeşi Osman Öcalan'la röportaj yapmasına ilişkin tartışmalar sürerken Tanal, TRT'ye dilekçeyle başvuruda bulundu ve şöyle dedi:

TRT Kanununda tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamayı ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olunmaması maddesi yer almaktadır. 4 dönemdir TBMM üyesiyim. Bugüne kadar TRT'ye ne telefon bağlantısıyla ne de programa davet edilme yoluyla katılmam mümkün olmadı, hiçbir suretle görüşlerime başvurulmadı. Oysa TRT her görüşe eşit mesafede durması gereken bir kurumdur. Bu durum etik ilkelerin bir gereği olduğu kadar hukuk ilkelerinin de bir gereğidir. Belirleyeceğiniz tarih ve saatte, herhangi bir TRT kanalı programına katılarak toplumsal sorunlar ve güncel konulara ilişkin düşüncelerimi paylaşmak istiyorum