Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Otistik öğrencileri atacağım’ vaadiyle oy isteyen muhtar vekillerden kaçtı!

Aksaray'daki skandalda yeni perde. Mehmetçik İlkokulu’nda otizmli bir grup öğrencinin veliler tarafından ‘yuhalandığı’ iddiasının ardından yeni bir skandal ortaya çıktı. Muhtar ‘Ben bu çocukları okuldan yollarım’ diyerek kampanya düzenlemiş.

Başak KAYA
06:30 -
Haberler Gündem
‘Otistik öğrencileri atacağım’ vaadiyle oy isteyen muhtar vekillerden kaçtı!

Aksaray Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencilerin veliler tarafından yuhalandığı iddiaları üzerine TBMM harekete geçti. Meclis'ten bir heyet ve Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, Aksaray'daki okulda inceleme yaptı. İddiaları araştıran heyette bulunan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık SÖZCÜ'ye, “Veliler kendi aralarında onlar ve bizler diye ayrışmış durumda. Otizmli çocukları okuldan uzaklaştırma vaadiyle oy isteyen bir muhtar da var. Muhtar komisyon üyeleri ile görüşmedi ve kaçtı, kendisiyle görüşemedik” dedi.

Çetin Arık

ÇOCUKLAR AYRIŞMIŞ

Arık, Aksaray Valisi Ali Mantı ve İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile yapılan toplantıda TBMM Komisyonu Başkanı AKP'li Kemal Çelik'in talebiyle Laleli Mahallesi Muhtarı Şükrü Genç'in de çağırıldığını ancak muhtarın yanıt vermediğini belirtti. Arık şunları söyledi: “Olayın her iki tarafında yer alan ailelerle görüştük.Veliler aralarında ‘onlar' ve ‘bizler' olarak ayrılmış durumda. Çocukların okula ayrı ayrı girip çıktıkları kapı bile ayrı. Kaynaştırma eğitimi adı altında tamamen ayrışmışlar. Otizmli çocukların aileleri üzerlerinde baskı olduğundan şikayet ediyor ve olayı provoke edenlerin okul idaresi ile muhtar olduğunu söylüyor.

Bu okulda öğrenim gören 42 özel eğitim öğrencisi, diğer öğrencilerin velileri tarafından yuhalanmıştı.

SORUŞTURMA AÇILSIN

Sadece okul müdürü hakkında soruşturma açılması da yeterli değil. Bu duruma ortak olan idareciler hakkında da soruşturma açılmalı. Bir yıl önce, bu çocukların okuldan uzaklaştırılması için imza da toplanmış. Muhtar seçim kampanyasını ‘Ben bu çocukları okuldan yollarım. Sizin çocuklarınız mutlu olacak diye bizim çocuklarımız mutsuz mu olsun' sözleriyle kampanya düzenlemiş. Muhtar bizimle görüşmekten kaçtı. Vali'den muhtar hakkında soruşturma başlatılması ve görevinden el çektirilmesini istedik. Ayrımcılık ve nefret suçu işledi.''

AKP Aksaray Çetin Arık CHP Kayseri Meclis Milli Eğitim Bakanlığı okul seçim Sözcü TBMM
Son güncelleme: 07:10 14.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more