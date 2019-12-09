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Özel’in Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak uyandırdı

2020 Merkezi Yönetim Bütçe Görüşmeleri sırasında CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na telefonundan gösterdiği fotoğraflar merak uyandırdı.

Sozcu.com.tr
14:05 -
Haberler Gündem
Özel’in Kılıçdaroğlu’na gösterdiği fotoğraflar merak uyandırdı

TBMM Genel Kurulu’nda 2020 Merkezi Yönetim bütçe görüşmeleri başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Merkezi Yönetim bütçesine ilişkin sunum yaptığı sırada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na telefonundan fotoğraflar gösterdi.

FOTO: İHA

Kılıçdaroğlu’nun baktığı fotoğrafların; geçen şubat ayında Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nun maden işçisi alımı için başvuru sürecini duyurmasının ardından Zonguldak ve Bartın’da kuyruğa akın eden vatandaşlar olduğu ortaya çıktı.

11 Şubat’taki duyurunun ardından yurttaşlar, başvuru yapabilmek için gece saatlerinden itibaren İŞKUR önünde sıraya girdi.

Son güncelleme: 14:12 09.12.2019
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