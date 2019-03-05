Peribacaları nerede, nasıl oluştu? Oyna Kazan kopya | ipucu sorusu

Oyna Kazan, her gün İnstagram sayfasında paylaştığı kopya sorusunun bir yenisini bugün takipçileriyle paylaştı. 5 Mart günü saat 20:00’de başlayacak Oyna Kazan ipucusu Peribacalarından geldi. Peki, Oyna Kazan kopya sorusuna göre; Peri bacaları nerede? Peribacaları nasıl oluştu? Cevap haberimizde…

PERİBACALARI NEREDE?

Nevşehir'e 7 km mesafede bulunan Kapadokya, olağan üstü güzelliğiyle hem yerli hem de yabancı turistler açısından ilgi çekici bir yerdir. Peri bacaları, yabancıların hazırladığı Türkiye'deki gezilmesi gereken yerler listesinde bile çoğu listede ilk sırada yer alır. Burayı gezerken sanki başka bir çağda, hatta başka bir gezegende dolaşıyormuşsunuz hissine kapılırsınız. Fotoğrafçılar için adeta eşsiz bir yer olup, çoğu turistik kısa filmde bahsi geçer. Her noktası ilgiyle gezilen peri bacaları, daha çok yabancı turistlerin, fotoğraf makinalarını elinden düşürmediği yer haline gelmişti.

PERİBACALARI TARİHİ

Her zerresinde tarihi bünyesinde barındıran Kapadokya insanlık için önemini hiçbir zaman yitirmemiş olan bir yerdir. Tarihte, İpek Yolu'nda da kendine önemli bir yer edinmiştir.

Hitit İmparatorluğu'ndan sonra bölge sırasıyla Asurlular ve Frigyalıların eline geçmiştir. Daha sonra Pers işgali olur ve bölge onların kontrolüne geçer. Kapadokya ismi de zaten Perslerden gelir. ( Kapadokya Pers diline Güzel Atlar Ülkesi demektir.) Makedonya Kralı Büyük İskender Persleri ağır bir yenilgiye uğratır ancak Kapadokya'da beklemediği şekilde büyük bir dirençle karşılaşır. Romalılar burayı ele geçirene kadar olan bu süreçte Kapadokya'da bir krallık kurulu kalır. Daha sonra Romalılar bölgenin tek hakimi olur.

Yazılı tarihi Hititlerle başlayan Kapadokya, Hristiyanlığın Anadolu'daki merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Kayaların içlerine oyulan evler ise Roma İmparatorluğu'nun baskısından kaçan Hristiyanlar için sığınak anlamındaydı. Sadece sığınak anlamı taşımayan bu güvenli yerler, aynı zamanda Hristiyanlığı yaymak için kullanılmıştır.

İleriki tarihlerde Anadolu'ya Arap akınları başlar. Bu akınlardan kaçarak bölgeye gelen yerli Anadolu halkı, kiliselerin değişimine neden olurlar. 11. ve 12. Yüzyıllarda ise Selçukluların eline geçen Kapadokya, daha sonra Osmanlı'nın egemenliği altına girer ve sorunsuz bir dönem geçirip Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu değerler arasına girer.

PERİBACALARI NASIL OLUŞTU?

Doğanın uzun yıllar süren ince işçiliğinin sonucunda meydana gelen peri bacaları Kapadokya adı verilen bölgede yer alır. Bu bölgenin günümüzden 60 milyon yıl önce iç deniz olduğu varsayılır. Zaten bölgedeki arkeolojik bulgularda deniz canlılarına ait fosillerin çıkması bu varsayımı doğrular niteliktedir. Harekete geçen yer kabuğuyla birlikte yer altında bulunan lavlar, oluşan çatlaklardan dışarı çıkar ve milyonlarca yıl sürecek bir süreç başlar. O zamanın birer volkanik yanardağı olan Hasan Dağı, Erciyes ve Güllü Dağ aracılığıyla lavlar yeryüzüne doğru püskürmeye başlar. Çok uzun yıllar süren bu lav akışı oradaki denizi kurutur ve kuruyan denizin bulunduğu bölgedeki çukurlar lav ile dolmaya başlar. Zaten bu çukur bölgeler olmasaydı, peri bacaları oluşamazdı.

Uzun yıllar sonra yanardağlar söner. Bu noktadan sonra peri bacalarının oluşumunda akarsular görev almaya başlar. Serleşen lavın üzerine akan sular kayayı aşındırıp derin vadiler oluşmasını sağlar. Vadilerin yamaç kısımları ise rüzgarın aşındırması sebebiyle dalgalı bir görünüme kavuşur. Lavların katmanlardan oluşması ve esen güçlü rüzgar şu anki baca kısımlarının oluşmasını sağlamıştır. Ne var ki bu rüzgarın aşındırması halen devam ettiğinden bu baca kısımları düşecek, peri bacaları yok olacaktır. Tabii bu peribacaları oluşurken başka yerlerde de yeni peri bacaları oluşumu meydana gelecek. Yani bizim göremeyeceğimiz şeyler.