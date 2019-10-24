PKK’nın uyuşturucu deposuna baskın

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nca Lice ilçesinin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 22 Ekim’de başlatılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar-02 Operasyonu başarıyla tamamlandı. Operasyonda, 4 ton 562 kilogram esrar ile 184 bin 900 kök Hint keneviri ele geçirildi.

ELEKTEN GEÇİRİRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

İlçeye bağlı Yolçatı köyünde A.B. ve B.B, 6 jelikan (100 litrelik akaryakıt bidonu) içerisindeki 250 kilogram esrarı elekten geçirdikleri sırada ruhsatsız tabanca ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

TERÖRİSTLERİN KIŞ SIĞINAĞI İMHA EDİLDİ

Operasyon bölgesinde tespit edilen, PKK’lı teröristlerce kullanılan iki kış sığınağı ile ilçeye bağlı Dibek köyü kırsalında toprağa gömülü sanayi tüpüne irtibatlandırılmış el yapımı patlayıcı düzeneği yerinde imha edildi. Ayrıca gerçekleştirilen temas ve adli aramada çok sayıda giysi ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemelerin yerinde imhası gerçekleştirildi. (AA)