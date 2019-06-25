Seçim zaferini kutlarken… Kaftancıoğlu’na montaj tweet davası!

Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 54’lük başarısının mimarlarından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, cuma günü hakim karşısına çıkacak. Kaftancıoğlu; Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak suçlarından 37. Ağır Ceza Mahkmesi'nde 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilmesi süreci ve sandık güvenliğiyle ilgili yaptığı çalışmalarla İstanbul'un kazanılmasında büyük rol oynayan Kaftancıoğlu, siyasi iktidarın en çok hedef aldığı isimlerden birisi olarak gösteriliyor.

ESKİ TWEETLER 31 MART SÜRECİNDE GÜNDEME GELDİ!

Kaftancıoğlu'nun Berkin Elvan'ın ölümü, Gezi Olayları, AKP'li bakanlara yönelik yolsuzluk operasyonu gibi toplumsal muhalefetin tepkisini çeken gelişmelerle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları, 31 Mart seçim zaferinden sonra yargının gündemine girdi.

SAHTE DELİLLER!

CHP İstanbul İl Başkanlığına seçilmesinden sonra bazı basın yayın organlarının ve sosyal medyadaki trol hesapların sahte fotoğraflar ve haberlerle sistematik olarak hedef gösterdiği Kaftancıoğlu hakkında 17 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, avukatlarının açıklamasına göre, delil olarak gösterilen sosyal medya paylaşımları arasında bilgisayar ortamında üretilmiş sahte tweetler de bulunuyor. Sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili üretilen sahte bir tweet iddianame dosyasındaki suçlamalara gerekçe gösterilen deliller arasında.

ÖNCE MAZBATA ARDINDAN DAVA!

Söz konusu soruşturmayı “31 Mart Yerel Seçimleri'nde elde edilen başarı sonrası CHP'ye Canan Kaftancıoğlu üzerinden baskı ve sindirme operasyonu” olarak niteleyen CHP cephesi ise Cuma günü Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne adeta ‘çıkarma’ yapmaya hazırlanıyor. Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Seçim Kurulunun bulunduğu Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne ‘maztaba’ için gidecek olan Kaftancıoğlu, aynı adliyeye Cuma günü ise ‘sanık’ sıfatıyla gidecek.

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