Şehit Binbaşı Zafer Akkuş son yolculuğuna uğurlandı

Samsun Kıranköy Mezarlığı morgundan alınarak Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi’ndeki baba evine götüren şehit Zafer Akkuş’un naaşı, helallik alındıktan sonra Armutlu Merkez Camisi’ne getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada şehit Akkuş’un ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bakan Soylu’nun da omuzladığı şehit Akkuş’un naaşı, cenaze aracına taşındı. Şehit Zafer Akkuş’un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye emekli başçavuş olan babası Rüştü Akkuş, askeri kamuflajıyla katıldı.

Baba Rüştü ile anne Saniye, eşi Yasemin ve kızı Büşra Akkuş’un törende çok üzgün oldukları görüldü. Büşra Akkuş’un babasının tabutu götürülürken, “Baba gitme” diyerek

gözyaşı dökmesi, duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Törene Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Ahmet Demircan ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile vatandaşlar katıldı.

HAKURK ŞEHİDİ DE MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Ünal’ın dün akşam askeri uçakla memleketi Konya’ya getirilen cenazesi, buradan da karayoluyla ailesinin yaşadığı Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahallesi’ne götürüldü. Ünal ailesinin 5 çocuğundan biri olan ve 7 ay önce göreve başladığı öğrenilen Mustafa Ünal için bugün öğlende tören düzenlendi. Şehit Ünal’ın cenazesi, önce babaevine götürülerek helallik alındı. Buradan da törenin yapılacağı cami bahçesine götürüldü.

Cenaze törenine Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel ile Ünal ailesi, yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Uzman Onbaşı Mustafa Ünal’ın cenazesi, mahalle mezarlığına götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

SAMSUN (AA-DHA)