Şırıngalı çikolata üreten firmanın yetkilisi konuştu

İlkokul öğrencileri Mert Yağız Köksal ile Umut Bilgi‘nin ölümüne yol açan şırınga çikolatanın üretildiği Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan firmanın mali işler müdürü Yüksel Uçkun, açıklama yaptı.

“Yüzde 100 bizim ürünümüz olduğuna dair net bilgi yok” diyen Uçkun, şunları söyledi:

ADLİ TIP RAPORLARINI BEKLİYORUZ

* Ürünümüz Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni ile üretilmektedir ve birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Üzerimize düşen ne var ise yapmaya hazırız, sorumluluğumuzdan kaçmayacağız. Avukatlarımız konuyu yakından takip etmeye devam ediyor.

* Bu üzücü olay çocuklarımızı teslim ettiğimiz okullarda ilk yardımı bilen hiç kimsenin olmadığını ortaya çıkarmıştır. Okulda öğretmenlerden bir kişi ilk yardımı bilmiş olsaydı belki çocuğumuz yaşıyor olacaktı. Okulun hemen karşısında sağlık ocağı olmasına rağmen olaya zamanında müdahale edilmediği ortadadır.

* Şirket olarak altını çizerek söylemek istiyoruz ki Adli Tıp raporları netleştikten sonra sorumluluğumuzun arkasında durarak, kamuoyuna gerekli açıklamayı yapacağız. (DHA)

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