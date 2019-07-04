Bağımlılık ile Mücadele Günü’nde bağımlılık merkezini kapattılar

Üsküdar Belediyesi Sağlık Müdürlüğü tarafından 20 Temmuz 2015 yılında çalışmalarına başlayan, bugüne dek yüzlerce gencin uyuşturucu ile mücadelesinde rehabilite desteği sunan Gençlik ve Yaşam Merkezi, ‘Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' olan 27 Haziran'da kapatıldı. Bina belediye ekipleri tarafından boşaltılırken, tedavi gören gençler sokaklara dönmek zorunda kaldı.

“ZORLA RÖPORTAJ YAPILMAK İSTENDİ İDDİASI”

Kara, kapatılan merkezin önünde yapmış olduğu açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, “Sayın Cumhurbaşkanım, burada 300'e yakın genç madde bağımlılığından kurtuldu, belediye başkanımız bizi dinlemeden yargısız infazla bu merkezi kapatmakta. Üsküdar gençlerine fayda sağlayan bu merkezi, sadece ego ve kibirlerinden dolayı kapatmak istiyorlar. Ben Üsküdarlı bir genç olarak, sizlerden destek bekliyorum. Belediyede sizi Üsküdarlılara düşman etmek isteyen birkaç insan yüzünden maalesef bu gençlik merkezimiz kapatılmaktadır. Maddeyi terk eden arkadaşlarımız zorla televizyonda konuşturulmak istenmektedir. Buna karşı geldikleri için, konuşmak istemedikleri için merkezi kapatıyorlar. Bu insanlara lütfen müdahale edin” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIN AKIBETİNDEN ENDİŞELİYİZ”

27 Haziran'da Üsküdar Belediyesi ekipleri, merkezi boşalttı. Alanın boşaltılması üzerine sokağa dönen çocukların akıbetinden endişe ettiğini belirten Kara, yetkililer sesimizi duysun dedi.

“KONU MECLİSE TAŞINDI”

Konu ile ilgili Üsküdar Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı oturumunda CHP Grup Başkan Vekili ve İBB Meclis Üyesi Doğan Tekel ve İYİ Partili Meclis Üyesi Onur Çukurlu tarafından soru önergesi verildi. Önergede, “20 Temmuz 2015'te çalışmalarına başlayan, tespit, tedavi, takip çalışmalarını yürüten Gökhan Kara ile yapmış olduğum görüşmede bu merkezin 27 Haziran 2019 günü çalışmalarına son verilmiştir. Bu süre içinde madde bağımlısı pek çok kişiye çalışma yapıldı. Bu merkezin kapatılması ile birçok mağduriyet yaşanacak ve umut bekleyen aileler zor durumda kalacak. Bu konunun ivedilikle araştırılmasını ve gerekli çalışmaların yapılmasını meclisten talep ediyoruz” denildi.