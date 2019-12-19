Son dakika… Büyükada’da 81 at itlaf edildi, Adalar’a hayvan girişi yasaklandı

Adalar Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir.

*Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir.

*At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir.

*Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir.

*İlçemiz dahilinde uygulanan karantina tedbirleri kapsamında ilçeye hayvan giriş çıkışı durdurulmuştur.

ERDEM GÜL: İNSANA BULAŞMADI

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ise “Ruam krizi” sonrası ilan edilen karantinayla ilgili “Yıllardır devam eden bir uygulama aslında. Ada’da hastalanıp ölen atlar hiçbir zaman ada dışına çıkarılmıyor. Ada’da toprağa veriliyor. İnsanlara bulaşabilen bir hastalık Ruam. Yetkili makamlardan aldığım bilgilere göre şu ana kadar hastalığın bulaştığı kimse yok. İtlaf edilen hastalıklı hayvanlarda kireçlenerek toprağa gömüldü.” dedi.

GİZEMLİ ÇUKURLAR ATLAR İÇİN Mİ?

Adalar Kaymakamlığının açıklaması, akıllara Büyükada’da kazılan ve gizemi çözülemeyen iki büyük çukuru getirdi.

Çevik kuvvet polisinin de çevresinde önlem aldığı çukurların, itlaf edilen atlar için hazırlandığı anlaşıldı.

RUAM HASTALIĞI NEDİR? İNSANLARA DA BULAŞIYOR!

Halk arasında ‘mankafa hastalığı’ olarak da bilinen Ruam, hayvanlardan diğer hayvanlara veya insanlara bulaşabiliyor.

Ruam, özellikle tek tırnaklılarda görülen; akut ve kronik seyirli bulaşıcı bir hastalık. Enfeksiyon, deride solunum sisteminde ve iç organlarda nodül ve ülserlerin oluşması ile karekterizedir. Hastalık başlıca 3 klinik form gösterir.

-Burun ruamı: Mukoprulent kanlı bir akıntı, burun mukozasında ilk önce nodüller görülür daha sonra bunların açılmasıyla ülserler meydana gelir. Çene altı lenf yumruları büyümüş, sıcak ve ağrılıdır.

-Deri ruamı: Genellikle bacakların deri altı lenf yolları şişer, üzerlerinde ilk önce nodüller daha sonra ülserler oluşur.

-Akciğer ruamı: Çok yavaş seyreder. Bazen aylar alır. Solunum sistemine ait semptomlar görülür, tüberküloz ile karışır.