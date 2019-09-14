Son dakika: Çankırı’da 3 dakika arayla depremler! Ankara depremlerle uyandı… Son depremler listesi

İç Anadolu Bölgesi sabaha depremle uyandı, Çankırı’da gerçekleşen depremler çevre illerde de hissedildi, birçok kişi korku ve panik yaşadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkes ilçesinde, saat 09.00’da 4,7 büyüklüğünde, 09.03’te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedildi. İlk depremin 13,66 kilometre, ikinci depremin ise 4,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

ÇANKIRI VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, kentte meydana gelen 4,7 ve 4,8 büyüklüğünde depremlerle ilgili şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD verilerine göre Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde saat 09.00’da 4,7, 09.03’te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı oluştuğunu söyledi. İlk bilgilere göre bir olumsuzluk bulunmadığına işaret eden Aktaş, “Vatandaşların tedirgin olmamaları gerekir. Şu ana kadar bize ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.” dedi. Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı da geçmişte ilçede büyük bir deprem olduğunu belirterek, vatandaşların ilk anda tedirginlik yaşadığını ancak herhangi bir sorun bulunmadığını kaydetti.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

DEPREM ANINDA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ankarada #deprem yatakta yakaladı. O an ne kadar çaresiz olduğunu hissediyorsun. Allah kimseye yaşatmasın bu acıyı. — Yaren Aksu (@YarenAksu_) 14 Eylül 2019

İyi sallandık. Çankırı da olmuş 3 dk arayla 4.7 ve 4.8 şiddetinde umarım can kaybı, yaralanma filan olamamıştır. Herkese geçmiş olsun. #deprem — Kötü Kedi Garfield (@valeank) 14 Eylül 2019

#deprem Çankırı merkezli 3 dakika arayla 4.7 ile 4.8 şiddetinde iki deprem meydana geldi. Deprem Ankara, Bolu, Bartın, Kastamonu, Karabük’ten de hissedildi.

Çankırı halkı ve depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Cavit Yurtbilir (@CavitYurtbilir) 14 Eylül 2019